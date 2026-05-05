El regidor ha puesto el cierre a una iniciativa de la asignatura de Convivencia Democrática por la que han pasado por el centro los diferentes portavoces de los grupos del Ayuntamiento para ofrecer su visión de la actualidad y la realidad política al alumnado de 2º de bachillerato

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado el IES Huerta Alta acompañado por la concejala de Educación, Pilar Conde, en el marco de una iniciativa impulsada desde la asignatura de Convivencia Democrática.

Este programa educativo ha permitido al alumnado de 2º de Bachillerato conocer de primera mano la visión y el trabajo de los distintos portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, quienes han ido participando en sucesivas sesiones a lo largo del curso. La visita del regidor ha servido como acto de cierre de esta iniciativa.

Durante el encuentro, el alcalde ofreció una charla en la que abordó tanto su trayectoria al frente del municipio como su visión sobre la política local, poniendo el acento en la importancia de la vocación de servicio público, la formación y el compromiso con la ciudadanía.

Asimismo, compartió con el alumnado experiencias personales de su juventud, destacando su implicación en iniciativas solidarias desde temprana edad, como la fundación de Cáritas parroquial y su colaboración en Proyecto Hombre, así como su evolución en el ámbito institucional.

El acto concluyó con un turno de preguntas en el que los estudiantes pudieron trasladar sus inquietudes y reflexiones, generando un espacio de diálogo directo sobre la actualidad política y la gestión municipal. Posteriormente, el alcalde fue entrevistado en la radio del propio centro, profundizando en algunos de los asuntos tratados durante la jornada.