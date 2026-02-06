Numerosos cofrades y vecinos han asistido a este tradicional acto que organiza el Ayuntamiento y abre el calendario de pregones en Alhaurín de la Torre. También se ha presentado el cartel municipal de Semana Santa, obra del artista José Carlos Torres

Alhaurín de la Torre ya está inmersa en los preparativos de la Semana Santa de 2026 y este viernes ha dado el pistoletazo de salida con la presentación del cartel municipal y una brillante exaltación a la mantilla en un emotivo acto en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud, que se ha llenado para la ocasión.

La cita ha sido la décimo séptima edición y ha estado organizada por las áreas de Grandes Eventos y del Mayor. El alcalde, Joaquín Villanova; buena parte de la Corporación Municipal; así como representantes de cofradías y agrupaciones parroquiales han estado presentes en el acto, que ha sido presentado por Susana Valero.

La tarde se ha iniciado con el concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música que dirige Alfonso Ortega y que ha interpretado ‘Macarena’, ‘Al cielo de la Reina de Triana’, ‘Pasa la Virgen de la Candelaria’ y el ‘Himno de Alhaurín de la Torre’.

A continuación, y como viene sucediendo desde hace unos años, la hermandad encargada de organizar la procesión de Jesús Resucitado el pasado año, la Pollinica, ha hecho entrega del estandarte de la imagen a la hermandad que tiene ese cargo en este 2026 y que corresponde a los Moraos.

Posteriormente se ha hecho público el cartel municipal de Semana Santa, una obra del artista José Carlos Torres, que no ha podido asistir. El encargado de descubrir la pintura ha sido el alcalde, junto al edil de Grandes Eventos, Andrés García. En ella el artista ha reflejado una imagen de Cristo atado de un manera muy vanguardista.

A continuación, ha dado comienzo la Exaltación de la Mantilla a cargo de Ana Pérez Carrasco, que ha sido presentada por la pregonera del año anterior, María José Sánchez Garrido. Ana Pérez, hermana de los Moraos, ha realizado una sentida defensa de esta prenda y su valor simbólico, y ha expuesto pasajes de su vida en los que la ha usado. Su propia madre le ha colocado la mantilla sobre el escenario.

El acto ha contado con la intervención de María Figueroa, que ha cantado una saeta, y de alumnas de danza de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre.

Para finalizar, el alcalde ha subido al escenario para agradecer la labor realizada por el pintor y la pregonera, destacando su profundo respeto por nuestras tradiciones y el alto nivel de la Semana Santa del municipio.

La celebración ha contado con colaboración de las principales hermandades y cofradías del municipio, entre ellas: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza, la Pollinica; Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos; y Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, los Verdes.