La campaña 2026 comienza se prolongará hasta el 16 de febrero, inclusive. El equipo técnico ha seleccionado un centenar de títulos, que estarán envueltos para que el lector se sorprenda al abrirlo en casa.

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga, dependiente de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, se une a las celebraciones por San Valentín a través de la iniciativa ‘Cita a ciegas con un libro’, inaugurada en 2020 y que tiene lugar por quinta vez, tras el paréntesis de la pandemia.

Esta campaña tiene como objetivo que los usuarios y lectores puedan disfrutar de la lectura de libros sin juicio ni decisión previa, es decir, sin dejarse llevar por el título o el diseño de la portada a primera vista ya que se encuentran envueltos en papel. Una vez escogido el que más llame su atención por el grosor o tamaño, el ejemplar se convierte en un préstamo más de los que realiza la Biblioteca habitualmente.

Para ello, en la sala general se ha dispuesto una estantería en la que hay decenas de libros envueltos en papel de regalo y sólo cuentan con el código que identifica qué libro es para que los responsables del centro anoten al usuario el ejemplar que se llevan a casa para su lectura.

En total serán alrededor de 100 los títulos, que se van a exponer en esta ‘cita a ciegas’, incluyendo todos los géneros y estilos, y la mayoría son recomendaciones literarias que los usuarios y usuarias han realizado en los últimos tiempos.

La campaña ‘Cita a ciegas con un libro’ se puede disfrutar desde el lunes 9 de febrero hasta el lunes, 16 de febrero.

Las responsables de la Biblioteca insisten en que proyectos como este «constituyen otro aliciente más para acudir a esta casa y disfrutar de la lectura», algo que cada día más personas hacen en nuestra Biblioteca que ya cuenta con actividades tan numerosas como los clubes de lectura o ‘Un cuento alh mes’.

#alhaurindelatorrecalidaddevida