La Junta recomienda extremar las precauciones mientras AEMET mantiene avisos amarillos y naranjas en varias provincias

Andalucía afronta este fin de semana el inicio de un episodio de calor intenso que podría convertirse en la primera ola de calor del verano climatológico de 2026. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha pedido a la población que extreme las medidas de autoprotección, especialmente en el caso de personas mayores, menores, embarazadas y colectivos vulnerables.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha recordado que permanece activo hasta el próximo 30 de septiembre el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, un dispositivo diseñado para reducir el impacto del calor sobre la población y coordinar las actuaciones preventivas en toda la comunidad autónoma.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada volverán a registrar durante las próximas jornadas temperaturas cercanas a los 40 grados, con valores que podrían alcanzar localmente los 42 grados en algunos puntos de Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir y otras zonas del interior andaluz.

Iván Chamizo: «Estamos a un día de iniciar la primera ola de calor»

El colaborador meteorológico Iván Chamizo advierte de que la situación continuará intensificándose durante las próximas jornadas.

«A un día de iniciar la primera ola de calor del verano climatológico, hoy seguimos con avisos amarillos y naranjas por temperaturas máximas que volverán a rondar los 40 grados en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. De cara a la tarde volveremos a tener un aumento del viento que saltará en forma de brisa», explica.

La previsión de los modelos meteorológicos consultados por AEMET apunta a un ascenso progresivo de las temperaturas a partir del domingo, afectando a amplias zonas de la Península y Baleares. Andalucía volverá a situarse entre las comunidades más afectadas por este episodio.

Recomendaciones para protegerse del calor

La Junta de Andalucía recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar los riesgos asociados a las altas temperaturas:

Evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día.

Mantener una hidratación constante aunque no se tenga sensación de sed.

Permanecer en lugares frescos y bien ventilados.

Utilizar ropa ligera y de colores claros.

Protegerse con sombrero, gafas de sol y crema solar.

Evitar esfuerzos físicos intensos durante las horas de mayor calor.

Consumir alimentos frescos, especialmente frutas y verduras.

Además, se recomienda prestar especial atención a personas mayores, niños pequeños, enfermos crónicos y trabajadores que desarrollen su actividad al aire libre.

Más de 400 urgencias relacionadas con el calor

Según los datos facilitados por la Junta, entre el 11 de mayo y el 14 de junio se han registrado en Andalucía 427 urgencias relacionadas con patologías asociadas a las altas temperaturas. De ellas, 297 fueron atendidas en Atención Primaria y 130 en hospitales.

Actualmente, el sistema Meteosalud mantiene activados distintos niveles de riesgo para la salud en varias zonas andaluzas. En la provincia de Málaga, la zona Sol-Guadalhorce figura entre las áreas bajo seguimiento por temperaturas elevadas.

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención es la mejor herramienta para afrontar este episodio meteorológico, que podría prolongarse durante buena parte de la próxima semana y convertirse oficialmente en la primera ola de calor del verano de 2026.