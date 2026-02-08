La cifra de incidencias relacionadas con el temporal en Andalucía asciende ya a 10.613 emergencias, según el último balance oficial de la Agencia de Emergencias de Andalucía

Cádiz es la provincia con mayor número de actuaciones (2.215), seguida de Sevilla (1.893), Jaén (1.818), Granada (1.441) y Málaga, donde se han registrado 1.066 incidencias.

Más de 200 carreteras afectadas

La Dirección General de Tráfico informa de 216 carreteras afectadas en Andalucía, de las cuales 150 permanecen totalmente cortadas.

En la provincia de Málaga hay 14 vías cerradas al tráfico, mientras que Cádiz encabeza la lista con 53 carreteras cortadas.

Las principales incidencias están relacionadas con:

Inundaciones

Desprendimientos

Daños en el firme

Evacuaciones y rescates

El temporal ha obligado a evacuar a cientos de personas. Solo en Ubrique se alcanzaron los 350 evacuados, mientras que en el conjunto de la región los desplazados superan las 11.000 personas

Durante la madrugada también se registró un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Cortes de la Frontera, sentido en la zona de la Sierra de Cádiz. Según el Instituto Geográfico Nacional, se trata de actividad sísmica habitual.

Avisos meteorológicos

Aunque este domingo no hay aviso por lluvias, sí permanecen activos avisos por viento y fenómenos costeros en varias provincias andaluzas

Las autoridades insisten en:

Evitar desplazamientos innecesarios

No cruzar zonas anegadas

Consultar fuentes oficiales antes de viajar

La situación sigue siendo compleja debido al estado de ríos, cauces y zonas inundadas, pese a la mejora de las previsiones meteorológicas.