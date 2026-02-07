La cita, que suma ya 39 ediciones, ha tenido lugar en Valtari Eventos con la presencia de un buen número de miembros de la cofradía en un ambiente de celebración y fraternidad. El pregón será el 7 de marzo en la Parroquia

La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, los Verdes, ha celebrado este sábado la trigésimo novena edición de su almuerzo de hermandad, un evento ya clásico en las fechas previas a la Semana Santa y que sirve para reunir a hermanos y simpatizantes de la cofradía en un ambiente de fiesta y confraternización.

La cita ha tenido lugar en Valtari Eventos, en la carretera de Churriana a Cártama, y ha reunido a más de un centenar de personas que han podido degustar un delicioso almuerzo y disfrutar con música en directo.

El hermano mayor de los Verdes, José María García, ha ejercido de anfitrión con todos los invitados y presentes junto a los miembros de su Junta Permanente y ha recibido a autoridades como el concejal de Grandes Eventos, Andrés García; el párroco Manolo Córdoba y el sacerdote Pepe Planas; y representantes de cofradías y hermandades de la localidad.

José María García ha asegurado que «es una satisfacción poder compartir con los hermanos» y ha destacado que de esta manera «afrontamos una Cuaresma y Semana Santa de mucho trabajo a la vez que de ilusión».

Hay que recordar que la cofradía está inmersa en la preparación de dos proyectos de envergadura y de mucha importancia para el patrimonio de los Verdes como es la finalización de las bambalinas laterales del trono de la Virgen de la Soledad y la aprobación del proyecto para un nuevo trono del Santísimo de la Vera Cruz.

El próximo acto de los Verdes es el pregón del Viernes Santo, que tendrá lugar el sábado, 7 de marzo a las 21 horas en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción.