La emblemática compañía de teatro Andén Mágico conmemora sus quince años de trayectoria con un espectáculo muy especial que unirá humor, música, títeres y emociones sobre el escenario del Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre.

El próximo 30 de noviembre, a las 12:00 horas, el público podrá disfrutar de una gala conmemorativa que repasará algunos de los momentos más entrañables de la historia de esta compañía, conocida por su creatividad, su compromiso social y su capacidad para conectar con grandes y pequeños.

Bajo el título “15 Aniversario de Andén Mágico”, el evento ofrecerá una hora de diversión y recuerdos, con fragmentos de sus obras más queridas, acompañados de bailes, canciones, aventuras y mucho humor. Actores y títeres compartirán escena en un espectáculo pensado para toda la familia.

Además del componente artístico, esta cita tendrá un importante fin solidario, ya que la recaudación íntegra se destinará a la asociación Edukatea, entidad que trabaja en la atención y apoyo a niños y niñas con autismo.

Las entradas, con un donativo de 3 euros, están ya disponibles en el Centro Cultural Vicente Aleixandre y también a través de la plataforma mientrada.net, con asientos numerados.

Esta gala conmemorativa promete ser un viaje mágico por la historia de Andén Mágico, una compañía que durante quince años ha hecho reír, soñar y reflexionar a miles de espectadores.