Presentado el octavo volumen de esa serie, que suma más de un centenar de fotografías de matrimonios de vecinos de varias épocas. Al acto, celebrado en la Biblioteca Municipal, acudieron numerosas personas

MÁS INFORMACIÓN:

La sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha albergado este miércoles la presentación del octavo cuaderno de la colección ‘Imágenes de Alhaurín de la Torre’, que en esta ocasión está dedicado a las bodas, con más de un centenar de fotografías de matrimonios de vecinos a lo largo de varias épocas.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el autor del trabajo, Juan Jesús Flores, han sido los encargados de la presentación ante un público que ha llenado dicha sala. Precisamente, Flores ha sido el encargado de recopilar y tratar todas las imágenes que aparecen en el cuaderno. El libro consta de alrededor 100 estampas y en ellas se refleja a distintas parejas de alhaurinos y alhaurinas que han cedido sus fotos para la ocasión.

Villanova y el concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, han felicitado a Juan Jesús Flores por su trabajo de recopilación y por el «cariño «que pone en estos cuadernos que son todo un éxito». También se han acordado de todos los vecinos y vecinas que entregan sus fotografías para ser publicadas en los cuadernos o bien que constan en el Archivo Fotográfico Municipal cuyo valor es «incalculable».

Juan J. Flores ha deseado que la gente «disfrute» con este trabajo y sirva de recuerdo para muchas personas. Al finalizar la presentación, se entregó un ejemplar a cada uno de los asistentes.