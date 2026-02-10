La actividad, nacida en 2020, se prolongará hasta el lunes 16 de febrero. Los usuarios del centro podrán elegir un ejemplar por sorpresa de entre 100 obras envueltas en papel y «sin prejuicios»

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga ha emprendido, con gran acogida, una nueva edición de la iniciativa ‘Cita a ciegas con un libro’, con motivo de la festividad de San Valentín. La actividad, puesta en marcha por primera vez en 2020, se desarrolla por quinta vez tras el paréntesis provocado por la pandemia, y estará vigente hasta el lunes 16 de febrero, inclusive.

La campaña tiene como objetivo fomentar la lectura sin prejuicios ni elecciones preconcebidas, invitando a los usuarios a dejarse sorprender por un libro elegido únicamente por su tamaño o grosor, ya que los ejemplares se encontraban envueltos en papel y sin mostrar título ni portada. Una vez seleccionado, el libro se registra como un préstamo habitual dentro del funcionamiento normal de la Biblioteca.

En total, alrededor de 100 títulos han formado parte de esta “cita a ciegas”, abarcando todos los géneros y estilos literarios. La mayoría de los libros expuestos responde a recomendaciones realizadas por los propios usuarios y usuarias en los últimos tiempos, lo que ha aportado un carácter participativo y cercano a la iniciativa.

Para su desarrollo, la sala general del centro cuenta con una estantería especial en la que se han dispuesto decenas de libros envueltos como regalos, identificados únicamente con su código interno para facilitar la gestión por parte del personal bibliotecario. La actividad se podrá disfrutar hasta el lunes 16 de febrero.

La trabajadora de la Biblioteca, Manuela Sánchez, ha subrayado que iniciativas como esta “constituyen otro aliciente más para acudir a esta casa y disfrutar de la lectura”, destacando el creciente interés de la ciudadanía por los libros.

