Los trabajos, que anunció el alcalde hace unas semanas tras las gestiones con Endesa, se han visto retrasados por la sucesión de borrascas, afectarán al tráfico y a los aparcamientos en varias calles de la zona y se prolongarán a lo largo de un mes aproximadamente

Las empresas colaboradoras de Endesa han iniciado esta misma semana los trabajos destinados a solventar el problema de los cortes de electricidad temporales que sufre la barriada de Carranque desde finales de mes de diciembre. El alcalde, Joaquín Villanova, se reunió hace unos días con los vecinos afectados y les anunció el inicio de estos trabajos por parte de la compañía eléctrica, si bien se han visto retrasados como consecuencia de las lluvias y de la sucesión de borrascas en las semanas anteriores.

El regidor ha estado en contacto permanente con el operador y los técnicos encargados para gestionar esta importante actuación. Los operarios se encuentran trabajando actualmente en el cruce de la avenida Mar de Aral con la calle Salvador Allende y se irá avanzando en los próximos días hacia el norte, afectando al tráfico y a los aparcamientos en varias vías.

El Ayuntamiento pide disculpas a los residentes por las molestias pero recuerda que se trata de una intervención necesaria para mejorar y garantizar el servicio en la zona. Se trata fundamentalmente de un problema técnico de sobrecarga debido la antigüedad y mal estado de algunos equipos, cables e infraestructuras, unas deficiencias que se han visto agravadas por el frío y las lluvias, así como por el consiguiente aumento del gasto energético.

El proyecto incluirá la instalación de nuevo cableado, el cambio y desplazamiento de un transformador y nuevas arquetas, entre otros trabajos técnicos para habilitar circuitos independientes y mejorar la eficiencia de la red, según indicó en su momento el propio alcalde. Para ello, será necesario romper la calzada para las correspondientes canalizaciones.

BANDO DE ALCALDÍA

Al objeto de que las tareas se puedan desarrollar con normalidad el Ayuntamiento ha publicado un bando en base a los informes y recomendaciones de la Policía Local. En el bando se especifica que queda prohibido que los vehículos estacionen en la calle Mar de Aral (sentido hacia El Limón) en las últimos cuatro grupo de plazas de estacionamiento entre árboles.

Tampoco se permite el estacionamiento en la avenida Salvador Allende y en el tramo de la calle Albahaca que discurre entre el cruce con la calle Geranios y la calle Rosales. Dicho tramo quedará reordenado temporalmente en doble sentido de circulación para que los vecinos puedan acceder a sus domicilios, por lo que la señal vertical de entrada prohibida quedará sin efecto temporalmente. El sentido del tráfico también se invierte en la calle Geranios (entre los dos cruces con la calle Albahaca), de manera que se pueda realizar una circulación fluida en la zona acotada.

El desarrollo de las obras afectará asimismo a la circulación y al tráfico en las mencionadas calles, pudiendo producirse cortes y desvíos temporales.