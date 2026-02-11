El célebre personaje de la compañía Andén Mágico visita de nuevo la Biblioteca para llevar al alumnado sus relatos llenos de humor, valores y protagonistas entrañables

La Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga se convirtió ayer en un espacio de fantasía e imaginación gracias a los cuentos ofrecidos por Marco Colorín, un personaje muy conocido de la compañía malagueña Andén Mágico. La actividad, dirigida al alumnado del CEIP San Juan, reunió a niños y niñas de 3 y 4 años que disfrutaron de una jornada dedicada a la lectura y la creatividad.

Durante la sesión, Marco Colorín cautivó a los pequeños con relatos llenos de humor, valores y personajes entrañables, fomentando la participación activa del público a través de gestos, canciones y preguntas. Los distintos cuentos despertaron el interés de los escolares por los libros.

La iniciativa se enmarca dentro de las actividades de animación a la lectura promovidas por la biblioteca municipal, con el objetivo de acercar la literatura a los más jóvenes y convertir la Biblioteca en un espacio vivo y cercano.

La responsable de la Biblioteca, Rocío Serrán, señaló la importancia de este tipo de propuestas culturales, que refuerzan el hábito lector desde edades tempranas y convierten la lectura en una experiencia divertida.

