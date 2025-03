(Jmm CaminerAntes de escritor publicado, Cervantes fue soldado, fue migrante, fue observador de la realidad. Hoy, no se admitiría a Cervantes como profesional potencial de la escritura…

Esta es la realidad, hoy, no admitiríamos, los círculos culturales de la industria cultural de la literatura, y, tampoco de la academia universidad, no admitirían a Cervantes, no ya como escritor, sino antes de ser un escritor publicado, no lo admitirían, por no tener estudios universitarios de su tiempo, por ser posiblemente hijo y nieto de judíos conversos, por haber sido soldado, por la trifulca en Madrid con duelo, según parece ser, porque estuvo como soldado y además participó en la mayor contienda bélica de su época, la que cambió el destino de Europa, y, por mil otras razones.

Hoy, no hay más que remedio que aceptar a alguien como escritor si publica un libro, pero incluso publicando un libro o diez, no se admite o tolera totalmente, a muchas voces como escritor. Hoy, antes de publicar su libro del Quijote Quijano Quejada, Cervantes no habría sido considerado como escribiente literario. Esta es la realidad, queramos aceptarla o no. Hoy, por razones semejantes se rechazan a cientos, miles, decenas de miles de escritores cada siglo… siempre están y siempre son, pero nunca son y nunca están…

Hoy, en este recorrido por el columnismo que voy haciendo, como homenaje a todos los autores, y al género literario y periodístico que es el articulismo me he encontrado con un texto titulado: Soldado antes que escritor, que según sitúa en la contraportada el autor es Joaquín Valverde Sepúlveda, que escribió y publicó una serie de “textos” que serían semejantes a artículos, “gacetas” en el argot televisivo, la mayoría emitidas en el teletexto de TVE.

Al fin, de cuentas, nos encontramos con otro mar de “expresiones humanas” que desconozco si los investigadores han profundizado, han sacado de su dormición –cuántas palabras dichas o escritas o emitidas, de una manera o de otra se han ido perdiendo o están olvidadas en cuevas dentro de la mar, como Altamiras esperando se descubran-. A mí, me parece el libro que ha recogido este autor y escritor, nacido en Guadix, en 1930, es digno de leerse, todas son entradas al mar inmenso de Cervantes. Sugiero a los descendientes y herederos de este autor que abran una entrada en la Wikipedia, para que sea más fácil horadar en sus producciones literarias…

Todo ser humano es un misterio y un enigma, pero Cervantes nos parece que es más. Parece que fuese un milagro que publicase su novela famosa, o lo que sea el Quijote, cada siglo lo interpreta de una manera. Fue un milagro que se salvase de Argel, fue un milagro, parece ser que no fuese trasladado a Estambul, fue un milagro su vida por esta Península, fue un milagro siempre con el lobo y perro hambriento de la necesidad y de las necesidades. Tuvo que ser un milagro sobrevivir siendo de abuelos convertidos del judaísmo. Debió de ser todo un misterio.

Quizás, quizás el humor de esta famosa novela, que no tiene tanto de humor fue lo que le rescató. Al éxito popular de ese escrito de varios cientos de páginas, pudo a la sombra de ese árbol publicar el resto de producciones. Si no hubiese sido por la fama y notoriedad que le proporcionó, no sé cuántos dineros, no habría sido escritor, o habría sido, como tantos otros, olvidados, porque no podría haber sembrado el mundo de otras obras. Me pregunto, muchas veces, me he preguntado, cuántas obras que redactase Cervantes se habrán perdido, cuántos poemas, cuántas obras empezó y no terminó, cuántas pensó y tenía en su cabeza y no comenzó/terminó… Me pregunto… Pero alabamos a los profetas muertos y seguimos enterrando profetas vivos. Es la realidad…

Siempre he pensado que en cualquier oficio o profesión hay que aprender de la historia de esa actividad, y, no cometer los mismos errores que en el pasado. No hay que ser anacrónicos, cada época tiene sus luces y sus sombras, pero de cada época se puede aprender y aprehender lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Cervantes es el paradigma de escritor. Todas las penas y angustias que como persona y como escritor pasó. Hasta El Quijote, según los expertos se le consideraba un diletante o aficionado autor. No pudo entrar en el teatro de Madrid, porque sus obras eran complejas, porque la censura de otros autores se lo impidieron –según parece ser-.

Pero salvando la distancia así existen muchos, ahora mismo, cada generación y cada época. Algunos brillan un poco y otros muy mucho. Pero todos van falleciendo, y, ellos o ellas mismas se preguntan, aunque hayan vivido del oficio si sus obras perdurarán. Aún más, los que solo han publicado, y, han estado en esos círculos, pero buscando otros arados para tener pan cada día. Un conocido decía, dónde están todos los que bebieron café en la Tertulia del Gijón, y, en otras en este último siglo o en estos dos últimos siglos. Dónde están. Eso es. Dónde están.

Hasta la saciedad he indicado, aprendamos de Cervantes, al menos, en esto, hagan directorios de escritores por territorios y geografías. Solo una pequeña ficha, solo una lista de cientos por cada geografía, de forma virtual, una pestaña de algún museo o fundación. Pero ni siquiera eso, ni siquiera eso, desean hacer.

Si Cervantes levantase la cabeza, lo dejaríamos que viviese de angustia y de pena y con necesidad. Si, lo volveríamos a hacer… porque ya lo estamos haciendo con otros, porque entre tantos miles, quién dice, que no habría o habrá un o una Cervantes que se está perdiendo, olvidando, durmiendo en el silencio, en la pena y en la angustia… ¿Quién lo sabe, usted lo sabe…?

Fin artículo 4.786º: "Cervantes como enigma y Joaquín Valverde Sepúlveda".