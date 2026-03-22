(Jmm Caminero) Se celebra el Día Mundial del cómic, de la historieta y del tebeo el día 17 de marzo, y, el día del humor el 26 de abril. Pero mi opinión es que en el día del tebeo debería ser también el de la viñeta.

Sin negar el Día 26 de abril como el día del humor, pues pienso, que el humor hay de muchas clases y de muchos formatos. Sería mejor para el cómic y la historieta unirse a la viñeta, o la viñeta de humor gráfico, que puede ser para reír o para sonreír o para hacer pensar… Creo que si ambas realidades se unen, al final, que es una historieta sino una viñeta que se hace en varios cuadros, es unas viñetas diríamos en movimiento. Y, a veces, una viñeta sintetiza a veces, la historieta de un cómic pequeño… El 01 de julio se celebra el Día Mundial del chiste. Habría que preguntarse si sería mejor unir en un mismo día y único día, las tres realidades: el cómic-historieta, la viñeta-humor gráfico, el chiste… Crear sinergias. Y, así llamarse Día Mundial del cómic, de la viñeta y del chiste… un mismo día, un único día… ¡Pero en fin, doctores tiene el mundo…!

Creo que si se unieran ambas realidades, que ahora están desunidas, sería mejor para ambos mundos –sin negar que continúe existiendo el Día del Humor el 26 de abril-. Se crearían hibridaciones entre la historieta-cómic y la viñeta, habría más relaciones entre los museos y fundaciones dedicados al humor y los dedicados al tebeo-historieta. Se podría tener más presencia mundial. Al final, un libro de cien viñetas es una especie de “historieta en movimiento” que se tratan muchos temas, contenidos, preguntas, cuestiones… Cuántas viñetas son tomadas de chistes hablados o escritos o emitidos por medios de comunicación… Diríamos que son tres vasos comunicantes: tebeo, viñeta de humor, chiste hablado-escrito… ahora, habría que añadir la viñeta en fotografía, que sería otra variedad de viñeta de humor…

Cierto es que mi voz tiene muy poco eco. Siempre digo que no quiero influir, pero quizás en este tema me gustaría que los organismos y entes culturales que se dedican a estas materias, piensen dicha posibilidad. De tal modo y tal forma que se amplíen los horizontes… las posibilidades. Creo que así, este arte y saber, de la viñeta y de la historieta-cómic-tebeo podrían aumentar su presencia en el planeta, en los seres humanos… Creo que se podrían conseguir después otras metas y otros fines. Podría pasar de una situación de arte secundario a uno de más elevado nivel…

Es cierto que por los enormes medios audiovisuales, tanto de información como artísticos ha quedado relegado otra vez el tebeo y la viñeta a un segundo lugar, la posibilidad, de lo que se consigue con unas cuántas líneas dibujadas, sea de forma electrónicas, sea de forma material, y, un mensaje-frases que acompañan, y, que ambas realidades se completan y complementan…

Como toda realidad humana y toda realidad cultural el cómic y la viñeta, puede ser más informativa o menos, más artística o menos… Pero hoy, tiene un hándicap, dentro de nada, los sistemas de IAG, serán capaces de crear historietas y viñetas con un alto grado de calidad y profundidad y posiblemente originalidad y novedad y esencialidad. Una de las grandes realidades que se abren en el hoy, y, en un futuro próximo, que no sólo harán historietas y viñetas, sólo los seres humanos, sino sistemas de Inteligencia Artificial… ¿Qué sucederá? ¡Nadie lo sabe, pero si debemos entender que estos sistemas se irán perfeccionando, en todos los sentidos… pero igual sucederá en todos los campos de la realidad humana…!

Algunos consideran al cómic-historieta el noveno arte, creo que la viñeta debería ser considerada también el noveno arte. Como hemos indicado cómic y viñeta serían dos partes de una misma realidad artística y estética y conceptual y también el chiste hablado/escrito. A su vez, se pueden expresar multitud de mundos, mundos interiores al ser humano, mundos exteriores al ser humano…

Todo arte es en sí una singularidad, pero a su vez, no sólo es descendiente de la historia del mismo saber o arte, sino de la combinación de varios. La historieta y la viñeta le sucede lo mismo es hijo de diversos artes y de diversos saberes. Las artes se interrelacionan entre sí, consigo mismas y con los saberes de cada época y tiempo. A eso, se le añade la subjetividad de un individuo o grupo o colectivo o sociedad o cultura… Por eso el arte de la historieta y de la viñeta es y tiene algo de arte plástico, algo de arte literario, algo de filosofía, algo de pensamiento-cultura en general, etc.

Un artículo de opinión es un artilugio que los humanos hemos inventado y descubierto, para encontrar y mostrar pequeños mundos que están dentro de este mundo. Internet nos indica que existen más de 250.000 títulos-libros de cómics en el mundo. Las ediciones o ventas están en dos mil millones de historietas-cómics al año en el mundo… Por tanto, es obvio y evidente que este es un mundo que tiene una proyección muy importante, al menos de momento, en el mundo comercial, económico, y, también cultural… Hay personas, dicen, que han leído más libros de cómics e historietas, que otra clase de libros o géneros de libros –salvo, suponemos los de su profesión…-.

Pero vuelvo a sugerir algo, no digo reivindicar, porque no es una palabra muy aceptada… ¿Tenemos un directorio por provincias o por regiones o general, de las personas que se dedican o se han dedicado al cómic-tebeo y a las viñetas de humor de nuestra sociedad y país…? ¿Así, sabríamos si existen cinco mil, diez mil, veinte mil en estos momentos, y los que han existido a lo largo de este siglo y medio…?

¡Ya, que tantos reivindican el Día del Cómic-Historieta, bien harían en pensar en hacer un directorio o archivo, aunque sea virtual, con quinientas palabras a cada autor o autora…, para incluir a todos y a todas…!

http://youtube.com/jmmcaminero © jmm caminero (18 marzo 2026 cr).

Fin artículo 5.414º: “250.000 títulos de cómic. Día Mundial del Cómic y la Viñeta”.