(Por Jmm Caminero) Usted se ha preguntado alguna vez, cuántas noticias en número emite un periódico cada día. Usted se ha preguntado cuándo se fundó la primera cofradía de mujeres en nuestro país.

– Me he preguntado, ese afán de que surgen preguntas del fondo del ser humano, unas las buscas, otras no. Me he cuestionado que un día supongo con los sistemas informáticos más avanzados se sabrán cuántas noticias ha publicado un periódico cada día, cuánto en un mes, cuánto en un año. Y, así sucesivamente. Así sabremos, una cifra más, una estadística más. Que puede tener más importancia o menos.

Y, también, si cada noticia de media disponía de quinientas palabras u ochocientos, y, eso también se conocerá. Y, también cuánta publicidad, etc. Y, cuántas noticias en cada sección. El mundo humano se cuantificará. Cuándo abro un periódico, a veces, me surge esta pregunta. Es obvio y evidente que hoy y ahora, con periódicos virtuales y digitales, supongo que nadie podrá ver todas las secciones y subsecciones. Creo que también se irán unificando las secciones, y, así será más fácil mirarlas y leerlas, se tardará menos tiempo. De alguna manera esto se va consiguiendo. Las cinco o seis más importantes están en la portada sus etiquetas, y, después, digamos las particulares del medio. En Andalucía muchos disponen en la portada de la etiqueta de las procesiones, procesiones y similares, cofradías todo el año.

Hoy, miro y recuerdo los diez periódicos nacionales o de audiencia nacional, que disponen de diez años, diez años al menos. Y, me digo cuántas “noticias habrán publicado en diez años”, y, los que llevan cincuenta o cien y pico…

Aunque parezca baladí el ejercicio de la cuantificación es la base de estudios posteriores. En esto de la prensa también… Cuántas noticias habrá informado hasta ahora, varios millones supongo el ABC, El País, el Mundo, La Razón, El Español, etc. Supongo que esto algún informático del periódico que esté dos o tres días de descanso hará un programa y, en la portada de cada número vendrá una cantidad, en un lado derecho o izquierdo, que dirá 225 noticias. Y, ya sabremos que vienen en el número de hoy, 225. Será una cuantificación más, igual que nos señala el día del periódico…

Sugerencia de un opinador a los periódicos porqué no empiezan cada día y en cada número, a situar en un lado del periódico a la entrada-portada, al lado de la fecha o por algún lugar de la cabecera…, y, van exponiendo el número de noticias o informaciones que hoy emiten entre todas las secciones: 250, 325, etc. Se sabe que en cada página de media hay tres o cuatro noticias. Y, los periódicos suelen tener de media entre cuarenta y ochenta páginas -claro está también hay que indicar, que existe la publicidad inserta-. Entendemos noticia como información de cualquier sección, también los artículos de opinión, las viñetas, etc.

– Pongamos una noticia positiva y buena y risueña, la primera cofradía de mujeres, este fenómeno se produjo en 1990, en el pueblo de Mansilla de las Mulas, León. Nuestra sociedad, España, Europa ha cambiado mucho.

Me gusta la fotografía, y, siempre se indica de la España negra y gris de los años cuarenta y cincuenta. Pero repito me gusta las fotografías, y, he visto fotos de esas época de Europa, especialmente de algunos grandes de este arte y saber, del Reino Unido, por ejemplo, y, créanme se perciben paisajes que son muy grises, bodas muy desnutridas o con colores muy tibios, estaban las fotos en blanco y negro, pero con eso se reflejaban. No digo que la España de los cuarenta y cincuenta fuese igual que la del resto, por condiciones concretas propias. Pero quizás, sufrimos los hispánicos de una autoflagelación bastante grande y grave y gris… Dicho de otro modo, en otras entidades en Europa, de otros temas, que fuese tradicionalmente de hombres, me pregunto si han querido las mujeres entrar en ellas, les ha pasado lo mismo.

Existen dos tipos de derechos, que se aplican a la misma materia. Uno, uno son los derechos teóricos y otro son los derechos prácticos. Se puede legislar que la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos, teóricamente, y, en letras de oro. Pero después está la aplicación, son iguales y se tienen que ir aplicando a todas las materias: la mujer tiene igual derecho al hombre a conducir un vehículo, a ir a la universidad, a ser empresaria, a salir en las procesiones, etc.

Esta distinción parece que no está clara y no es igual en todos los sistemas teóricos-prácticos, es decir, en todas las filosofías-culturas-sociedades-ideologías-macrovisiones-religiones, etc. Esta es la cuestión. Creo que a veces, no somos conscientes de esta diferencia… parece que todas las “ideologías”. Para mí, el concepto ideología es en sentido muy amplio, es decir, “sistemas de ideas”, es etimológico. Y, un sistema de ideas y prácticas, pueden ser filosóficos, cultural, político, económico, social, religioso, etc. Y, así es más fácil comparar un sistema de ideas, teórico-prácticas con otro… Según Internet en España hay entre ocho mil y catorce mil cofradías o hermandades. Alrededor de tres millones de cofrades. Internet dice que hay muy pocas cofradías de sólo mujeres…

La primera hermandad de mujeres, aquí en Mansilla de las Mulas, León. Lo que quiere decir, no lo olvidemos que el clero no se opuso a que hiciesen una hermandad o cofradía, habrá diferencias y matices que este escribiente no capta. En nuestra sociedad y país, es leyenda común, que los curas se han opuesto a todos los progresos. Si miramos la historia nos daremos cuenta, que quizás, en algunos temas, por ascética y moral y espiritualidad, quizás hayan sido más conservadores y tradicionales, o, que hayan pensado que hay que evolucionar más despacio, pero en otros, siempre han estado moviendo el carro hacia el progreso/futuro. Siempre en su tónica, pequeños cambios, pequeños cambios que no suponen mucho, pero que hacen que el carro se mueva, se mueva poco a poco… Ahora, piensen si otras religiones habrían permitido una cofradía de mujeres, con las distancias debidas, y, claro está si es que permiten disponer de estas organizaciones o entidades…

Hoy, hemos tocado y besado y saboreado dos temas más agradables… ¡Cuánto ha cambiado el mundo en treinta y cinco años, desde el año 1990 por poner una fecha… cuánto…!

http://youtube.com/jmmcaminero © jmm caminero (03 abril 2026 cr).

Fin artículo 5.441º: “Cuantificar las noticias y Cofradía de mujeres”.