La imagen ha recorrido las calles arropada por numerosos vecinos, autoridades, representantes de las hermandades y el acompañamiento musical de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús y los coros de Solera y San Isidro

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El Barrio Viejo ha puesto el punto final a sus fiestas patronales con la tradicional procesión en honor a la Virgen del Carmen, que ha recorrido las principales calles de esta emblemática zona del casco histórico en un ambiente de gran participación y devoción.

La celebración ha contado con la asistencia del alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por concejales de la Corporación, así como con representantes de hermandades, cofradías, grupos parroquiales y distintas asociaciones locales, quienes han acompañado a la imagen durante todo el recorrido.

La nota musical ha corrido a cargo de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús, cuyas marchas han contribuido a realzar el carácter solemne de la procesión. A lo largo del recorrido también han intervenido el Coro de San Isidro y el Coro Solera, que han interpretado diferentes piezas dedicadas a la Virgen.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la petalada realizada al paso de la imagen, un gesto que ha despertado los aplausos y la emoción de los numerosos asistentes.

Con esta procesión, el Barrio Viejo ha despedido unas fiestas que han transcurrido en un excelente ambiente de convivencia, participación y fervor, poniendo el broche de oro a unos días de celebraciones compartidas por vecinos y visitantes.