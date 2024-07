(Jmm Caminero) Esta revista fanzine, a papel, con D.l-cr-839-1991, se realizó para publicar, aunque sea de forma modesta la obra Enciclopedia o Soliloquios, se realizaron al menos cinco números.

Todas las revistas fanzines, que este autor realizó, diríamos eran fanzines de autor, de un solo autor, y, con la intención de hacer público, sus escritos y pinturas, en distintas ramas del saber.

Al menos en estos cinco números, realizados hace ya casi treinta años:

– Nº 1. Revista-fancine. “Enciclopedia” (E.G.C.). Nº 1. Agosto 1991. Notas. Revista 39 páginas.

Nº 2. Revista-fancine. “Enciclopedia” (E.G.C.). Nº 2[1]. 1ª semana Sept. 1991. Bibliografía de J.M. Revista 37 páginas.

Nº 3. Revista-fancine. “Enciclopedia” (E.G.C.). Nº 3[2]. 2º Sem. Sept. 1991. Bibliografía de J.M. Revista 46 páginas.

Nº 4. Revista-fancine. “Enciclopedia” (E.G.C.). Nº 4. 3ª Sem. Sept. 1991. Ensayos o Cuadernos, 1.

Nº 5. Revista-fancine. “Enciclopedia” (E.G.C.). Nº 5. 4ª Sem. Sept. 1991. Ensayos o Cuadernos, 2.

Nº 6. Revista-fancine. “Enciclopedia” (E.G.C.). Nº 6. [¿…?].

También habría que citar por parte de este autor, las siguientes revistas, cada una con algunos números, pero que de momento, la catalogación o documentación, está pendiente de búsqueda, aunque todas tienen depósito legal, se entregaron los ejemplares que la ley prescribe.

– Revista-fancine: “Boletín de Bolsa”. D.l-Cr-271-1995.

– Revista-fancine: “Revista de filosofía”. D.l-Cr-517-1996.

Nº 1. Revista a fotocopias de Filosofía: Revista de Filosofía, nº 1. Diciembre 1996. Textos Filosofía, 271. Textos Metafísica, 63.

Nº 2. Revista a fotocopias de Filosofía: Revista de Filosofía, nº 2. [¿…?].

– Revista-fancine: “Revista de Historia”. D.l-Cr-522-1996.

Nº 1. Revista a fotocopias de Historia y Filosofía. Revista de Historia. Número 1. Diciembre 1996.

Nº 2. Revista a fotocopias de Historia y Filosofía. Revista de Historia. [¿…?].

– Los datos que dispongo de las fanzinotecas en España, como ya he indicado en otros artículos estarían: Centro Documentación del Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía, Fanzinoteca de Badajoz, Fanzinoteca del cómics, IVAM, Valencia, Fanzinoteca: Biblioteca Pública Josep María i Moret, de L´Amettlla del Vallés, Fanzinoteca de la Biblioteca Regional de Murcia, Fanzinoteca: Biblioteca del Centro de Arte dos de mayo, Fanzinoteca: Cetro de Documentación del MUSAC, etc.

Estoy comentando quince revistas y revistas-fanzines, realizadas por un autor-editor, de forma muy modesta, sin venta, que a lo largo de estos últimos casi cuarenta años se han ido realizando, y que se hicieron de cada una, una serie de números, con depósito legal, unas a focopias en papel, otras en sistemas electrónicos: disquete, casete, dvd. Que dos todavía están en activo en DVD. Ahora que por fin, a nivel internacional está sucediendo un movimiento cultural, en el que se empiezan a coleccionar las revistas de autor, los fanzines. Que se están empezando a conervar, estudiar, analizar, documentar. Que parece ser hay un movimiento de recogida, lo que se pueda antes que se pierda todo. Ahora, quizás, habría que valorar esas cientos o miles de revistas y revistas de autor, de fanzines, que tocan todos los temas, y que no solo son ce cómics, sino también de literatura, de poesía, de teatro, de narrativa, de filosofía, de artes plásticas, etc. Quizás, al menos que quede alguna mención, quede alguna ficha en algunas de esas fanzinotecas, de algo que existió, de algo, en algunos casos con depósito legal, de algo que se entregaron las copias legales vigentes, de algo que se envió a distintas entidades, bibliotecas, museos, personas, y, de algo, que al ser tan modesto, fotocopias a papel o casete o dvd o similar, no se valoró, y posibilemente se hayan perdido en el fondo de la historia…

Que ahora, que en estos últimos años, exista un movimiento de recuperar mínimamente la memoria de todo ello, porque incluso los autores y autores-editores, de algunas de ellas, de algunas cabeceras, de algunos números, ni siquiera tienen los ejemplares, porque pensaron, ingenuos e idealistas y filantrópicos ellos, que las bibliotecas que tienen obligación de conservar los depósitos legales, los ejemplares, tres o cuatro, los conservarán en sus fondos y en sus vientres y en sus depósitos.

Como no vale ninguna columna, que no proponga algún remedio a algún mal humano, quizás sea hora, de recoger y etiquetar y valorar, quizás cientos o miles de fanzines y revistas de autor, que están guardadas y conservadas en los fondos de la BNE. Quizás, sea ahora un tiempo propicio para estudiar toda esa riqueza cultural, que está en sus vientres. Así, investigadores y estudiosos puedan servirse de ellas y para ellas, para analizar, para artículos, para exposiciones, para mostrar y demostrar todo el caudal bibliográfico y cultural de un país. Cierto es que al menos, una parte importante de los fanzines realizados nunca pidieron tener el depósito legal. Paz y bien.

http://youtube.com/jmmcaminero © jmm caminero (06-18 agosto 2021