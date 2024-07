Actualización de datos Covid-19 Vacunas administradas en Andalucía a 20 de agosto:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 989.949 549.496 491.372 Cádiz 1.732.700 966.143 847.384 Córdoba 1.133.007 626.125 554.611 Granada 1.257.575 704.932 625.296 Huelva 704.570 405.144 354.504 Jaén 898.127 503.020 445.292 Málaga 2.196.068 1.216.383 1.073.971 Sevilla 2.645.436 1.478.073 1.290.847 Total Andalucía 11.557.432 (94,94% dosis recibidas) 6.449.316 (76,1% población) (86.5% > 12 años) 5.683.277 (67,1% población) (76,2% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.190 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los q ue 216 se e n cu e n tr an e n U C I .

Por provincias: en Almería (74 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Cádiz (123 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI), Córdoba (85 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Granada (126 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (65 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (81 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (354 hospitalizaciones, de las que 58 en UCI) y Sevilla (282 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 66.956 (+156) 4.262 (+11) 724 (+1) 886 (+1) 59.547 (+246) Cádiz 109.313 (+376) 6.405 (0) 676 (0) 1.550 (+2) 94.496 (+568) Córdoba 70.308 (+185) 5.139 (+6) 637 (0) 1.029 (+7) 62.250 (+376) Granada 106.203 (+178) 8.938 (0) 1.139 (0) 1.833 (0) 96.877 (+150) Huelva 43.208 (+220) 2.635 (+3) 198 (0) 397 (0) 36.511 (+148) Jaén 62.355 (+154) 5.064 (+2) 471 (0) 1.036 (0) 55.752 (+117) Málaga 148.674 (+391) 10.062 (+40) 960 (+3) 1.840 (+3) 128.441 (+989) Sevilla 167.964 (+717) 12.018 (+7) 1.174 (0) 2.129 (0) 145.516 (+424) Total 774.981 (+2.377) 54.523 (+69) 5.979 (+4) 10.700 (+13) 679.390 (+3.018)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 338,51

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA:

A c t i v idad de Sal u d R e s ponde y 061

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 22 de agosto de 2021, 39.653.814 llamadas por todas las líneas, recibiendo 25.825 en el día de ayer. De ellas, los 8 Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el

36,2% de llamadas, el 62,2% fueron atendidas desde el 955 545 060 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 1,6% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 1.166.290 llamadas.

Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero de 2020. Desde esa fecha hasta el 22 de agosto de 2021, los centros coordinadores de 061 y Salud Responde han resuelto 408.143 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada del pasado domingo, los operadores de los centros del 061 y Salud Responde resolvieron 273 consultas.

La aplicación móvil de Salud Responde suma 1.285.812 consultas desde el 25 de febrero de 2020 hasta el 22 de agosto de 2021, siendo el 45,2% para la realización de los test rápidos, llevándose a cabo un total de 30 ayer y 581.277 desde su puesta en marcha el 14 de marzo de 2020, con el fin de ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.