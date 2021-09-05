(Jmm Caminero) Palentino de Quintanadiez de la Vega, 1925, Medina del Campo, 2012, padre de familia de diez hijos, pasó por una quiebra económica en su pequeño negocio…

En tiempos de crisis de todo tipo, biológicas, sociales, familiares, culturales, morales, espirituales, económicas… Tiempos, que a mi parecer, en esto es similar a otras épocas, en unas variables o crisis menos, en otras más, en la mayoría similares. Pues, es importante, encontrarse con estas figuras-personas, que parece han alcanzado un alto nivel moral y espiritual. No sabemos personalmente, si Víctor terminará en los altares, será beato o santo, por la autoridad y según los requisitos del catolicismo, pero ya está, diríamos en la parrilla de salida.

Quizás, esto de ser santo, siendo importante, no para él, sino para el resto de sociedad y humanidad, porque no solo es un ejemplo, demostración que cualquier persona, debe y tiene el deber y el derecho de buscar la perfección moral, y la perfección espiritual en y por y para Dios, es decir, el misterio de la naturaleza y la gracia, de la libertad y la gracia. Es decir, de los sarmientos unidos a la Vid.

Me imagino que si alguien se encontraba por la calle, o en alguna cafetería con Víctor, que no conociese de nada, le parecería, una persona normal, modesta, rutinaria, sin brillo, y, a veces, perdonen que utilice el concepto, pero tantos lo hacen, “sin importancia social, para la económica, la política, la cultura, etc.”. Es decir, no era un grande en ninguno de los terrenos del mundo, por consecuencia, muchos pasaríamos a su lado, de haberlo encontrado, quién sabe si no lo hemos hecho, en alguna estación de tren, en alguna parada de autobús, en algún viaje, en Madrid, en el que estuvo viviendo trabajando en una empresa internacional, etc. Y, pasó al lado nuestro, y nosotros, yo o usted no nos fijamos en él, pero quizás él, al pasar al lado nuestro si se fijo en nosotros, e hizo una oración por y para nosotros…

Víctor muestra y demuestra, llegue o no arribe a santo o beato, que una persona normal, en sus oficios y profesiones, cada uno en la suya, en su estado de vida, casado con hijos o sin ellos, viuda o soltera o separada o niño o anciana, puede llegar a los más altos niveles de moralidad y ética humana y natural y sobrenatural, y también, a los más altos niveles de gracia por donación de Dios, de espiritualidad y de amor-amar a y en Dios, en el seno del cristianismo. (No todas las religiones son iguales, existen cuatro mil según los sociólogos, unas veinte las más importantes, existen unas docenas de conceptos de y sobre Dios, por tanto no todas las revelaciones-inspiraciones de y en Dios son semejantes o iguales, aunque tengan muchos puntos en común).

Pero podemos pensar que el cristianismo es de las religiones, que a lo largo de los siglos y milenios ha alcanzado un nivel más ponderado y equilibrado y armonizado entre lo sagrado y lo profano, entre la razón y la fe, entre el mundo secular y el mundo divino, entre el individuo y la sociedad, entre los colectivos y el Estado. Puede que esto, no guste a muchos, no es mi intención ofender a nadie, pero al indicar la cuestión de Dios, hay que expresar algo de esto, porque muchos se pierden o nos perdemos, por no acercarse a Dios, pero muchos, también, lo hacen, por poner su corazón en concepciones de Dios, que son más bien humanas, y no tanto divinas… -véanse sectas, grupos minoritarios, interpretaciones muy exageradas y radicales de Dios y de la moralidad, etc.-.

Hubo siglos que dentro de Europa, se le daba un valor enorme a los santos y santas, canonizados por el cristianismo, pero llevamos ya una larga marcha, muchas generaciones que ha ido decayendo ese interés. Creo que es un error, leer buenas biografías de los grandes santos y santas, es apreciar otra realidad, que en este mundo, existen personas de un alto nivel moral y religioso y espiritual. Porque estamos todos los días bombardeados-atornillados por biografías de personas que han sido negativas y males, de muchas clases y de muchos modos y de muchas formas y de muchas maneras. Encontrar que personas, de distinta época, condición social o económica o cultural o política profesional, fueron en sus condiciones, llevar una vida rutinaria y normal, pero de un alto nivel moral y espiritual. Conocer a alguna de esas personas, me parece necesario, por y para salud psicológica y moral y espiritual de uno mismo, y de la misma sociedad, e incluso bueno para la Cultura y para el Estado…

Aconsejaría, en algún tiempo libre, se acerquen ustedes un poco a la fuente modesta y pequeña de esta persona-personaje-figura, que aunque no sabemos si terminará como venerable, beato, santo, es, es ya en sí un ejemplo, un pequeño faro, que nos puede ayudar, a sonreír un poco cada uno en sus circunstancias personales, familiares, sociales, laborables, existenciales, que pueden ser tan complejas y tan simples.

Y, si se me permite, a los postuladores de esta causa de beatificación, indicaría, que además del blog que ya dispone de esta persona y de esta causa, también abran una página en Wikipedia, con su nombre, dónde puedan venir enlaces a distintos datos de todo este proceso.

También si se me permite, aconsejaría que en el blog que dispone, publiquen sus escritos. Que al no ser demasiados podrían dar luz, en muchos sentidos… me atrevería, que hiciesen algunos videos sobre su biografía, en distinto tamaño y extensión de tiempo y de profundidad. Bueno, ya me he atrevido a lanzar varias cartas al Cielo con estas sugerencias.

También perdonen mi atrevimiento, que en sus blogs oficiales, abajo pongan, enlaces a otras figuras que estén en un proceso de beatificación o semejantes a esta persona, en condiciones sociales, o en la territorialidad. Paz y bien.

http://twitter.com/jmmcaminero © jmm caminero (11-31 agosto 2021 cr).

Fin artículo 2.651º: “Siervo de Dios Víctor Rodríguez Martínez”.