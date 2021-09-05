(Jesús Miguel Relinque Mota, Profesor de instituto Málaga) Muchas personas en el mundo actual tienen bastante miedo de ser secuestrados, robados en su casa o en la calle o incluso de sufrir un ataque repentino en un cajero automático cuando van a sacar dinero con su tarjeta de crédito.

La inseguridad ciudadana es una de las grandes preocupaciones de muchos ciudadanos y estados en el presente.

Muchas personas piden más presencia policial y vigilancia en las calles y en los barrios. Las razones del aumento de los delitos pueden ser varias: el empobrecimiento de buena parte de la sociedad durante la pandemia del coronavirus, la falta de valores éticos por parte de muchas personas por no haberlos adquirido en el entorno familiar o incluso una carencia de medios proporcionados por los responsables políticos para evitar el aumento de la delincuencia.

El incremento de botellones incontrolables tras la pandemia muestra claramente un falta de conciencia social y educación ciudadana. El miedo sobre todo por parte de muchas personas mayores y de personas con discapacidad a salir a la calle, parece que es cada vez mayor, ya que se sienten desprotegidos, a mi modo de ver una sociedad moderna y avanzada como la nuestra debe ser una sociedad segura que garantice la protección a los habitantes en todo momento y por lo tanto se deben proveer a las ciudades con las suficientes y necesarias medidas de seguridad para resolver el incremento de los delitos en nuestro mundo actual.

Si es cuestión económica se debe invertir en recursos materiales y humanos pues son de vital y absoluta relevancia para nuestras ciudades y pueblos.La seguridad es un sentimiento que hace que las personas vivan en paz con tranquilidad y desarrollen sus actividades diarias de una manera mucho más efectivas y productivas para el colectivo de nuestro mundo.