(Jmm Caminero) Repaso un libro de Ramón Gómez de la Serna, Greguerías, una octava edición de 1972, de la Colección Austral. Ya hace cincuenta años.

Diríamos que este libro, que lleva conmigo, supongo que casi cincuenta años, es un reflejo doble. Al verlo y acercarme a él, al degustar algunas de las frases-aforismos-sentencias-exageraciones, me enfrento a dos realidades combinadas, por un lado, a la genialidad de Gómez de la Serna, y, en segundo lugar, al eco lejano, ya en el tiempo, cincuenta años, de intentar y querer y buscar y desear ser escritor. Digo, cinco décadas, pero es más, empecé con el deseo o intento o plantearme de ser escritor, no puedo precisar bien, pero en segundo o tercero de bachillerato, posiblemente, con doce o trece años –quizás, antes…-.

Gómez de la Serna es un genio, ahora casi semiolvidado. No entro en juzgar la vida personal de escritores o pensadores o filósofos o científicos o teólogos o artistas, artistas en todas sus especialidades. Quizás, demasiadas veces, la ética y la estética no van unidas, unidas de forma correcta y conveniente… Gómez de la Serna, como dandi o dandismo, nunca se sabe, hasta dónde era una personalidad o pose de su psicología profunda, y, hasta dónde era marketing.

Desde aquel tiempo del bachillerato en un Instituto de Enseñanza Secundaria, han pasado muchos años, alegrías y tristezas y dolores y felicidades y… Ahora, ya estoy en la tercera edad, en la edad del júbilo/jubilación, ahora, sin quererlo recapitulas, parte de tu existencia y vivencias. Todavía tienes proyectos… Recapitulo y releo algunas greguerías de la Serna, recapitulo y releo algunos de mis proyectos. En estos días he enviado, a las agencias de noticias, iniciándoles que existe un libro titulado Cuadernos de la Mancha, que nadie puede negar, que en cincuenta y tres tomos, es uno de los libros de un único título y autor, con más palabras, de temáticas literaria y filosófica y ensayística y estética y metafísica… -en su dimensión escrita…-. ¿Recogerán el guante alguna de las agencias de noticias, y se percatarán de si es cierta esta información y, difundirán la información…?

La literatura y filosofía española, o es conceptista o es cervantina, como muchos autores indican, o es conceptista o es barroca, o es de una creación austera o es diríamos de una enorme retórica con todo el tren de figuras literarias y metáforas de todos los colores. Siempre, diríamos que estamos entre esos dos extremos, y, claro está todos los grises y combinaciones posibles… ¡Han pasado muchos días, desde la adolescencia y desde el bachillerato, muchos meses y años, siempre deseando y sintiendo ser y querer ser escritor, combinado con otras vocaciones y realidades del existir y del vivir y del ser y del estar…!

En este viaje de mi modesto existir, me he cruzado con muchas personas, con muchos libros, con mucho observar y con mucho analizar. Este libro de Greguerías de aquellos tiempos, que todavía conservo. Otros se han ido perdiendo. Muestra y demuestra, ese afán de siempre de formarse y de estar en este mundo. Sin contar todos los libros y revistas y periódicos, que en esa época ya veía en la biblioteca del pueblo. Sin contar todos los que se han ido acumulando durante lustros, de diversas materias y temáticas. No soy especialista y experto en nada, creo que dicen, pero quizás, he llegado a tener una concepción más completa de muchos asuntos. Quizás, haya sido la formación perfecta, para redactar artículos…

En este país, sociedad, Estado. Nadie ha dejado de leer o escuchar, al menos, una vez, en su vida, una greguería de Gómez de la Serna, o, todas las que han nacido a la luz y el calor y la vela de la Serna. No digo copias o plagios, pero si modificaciones e inspiraciones. Ningún escritor, aunque no estuviese de acuerdo con su estética, ha podido, negar y renegar, que igual que conoce alguna frase del Evangelio de memoria, y ha oído, a lo largo de sus años, bastantes, también, toda persona, incluso, aunque no haya ido a la escuela, ha oído alguna oración o frase o enunciado, que está tomado de Gómez de la Serna, o inspirado en él…

Nunca he olvidado, una greguería de la Serna, que de tanto pensarla, he olvidado las palabras exactas, pero que era algo así: “Una pastilla de jabón es un pez que siempre se escapa de las manos”. Es en sí, una genialidad, una obra maestra en diez palabras. Es algo, que podría estar y tener un monumento en alguna plaza de alguna ciudad de esta Europa, aunque sea, en Madrid…

Los escritores y pensadores que hemos venido después de otros. Deberíamos ser más agradecidos con los antecesores. Cincuenta años han pasado de este libro que compré, con el dinero que me dieron mis padres. Sin ellos no habría comprado este libro, que todavía conservo. Cincuenta años y algo más, de intentar ser escritor. Cincuenta años, de que alguien, yo, yo patito feo, diga que mis escritos, si no son un gran cisne, son un pequeño cisne… ¡Esperando…!

http://www.facebook.com/cuadernossoliloquiosjmm © jmm caminero (17-31 agosto 2022 cr).

Fin artículo 3.168º: “Repaso unas Greguerías de 1972”.