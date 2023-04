(Jmm Caminero) Es un lugar y frase común, aquello de “ojala, volviese a tener veinte años, pero con la experiencia de ahora”.

Siempre he sido dudoso y escéptico ante la convicción de esa frase. No niego que las personas con más experiencia y más conocimiento, si ambos son más verdaderos y más bondadosos, pueden y puedan potencial o probablemente cometer menos errores de actos o de palabras o de afectos o de gestos… Pero no estoy seguro, si es cierto que no cometerían el mismo tipo de errores, o que no caerían/caeríamos en otros distintos y diversos y diferentes.

Existe la opinión que se pueden calcular los costes, se mide de forma intelectual o afectivamente las cosas buenas y las cosas malas. No sé, si al final, aunque lo malo haya sido menos y menor, una persona, por no volver a pasar por acontecimientos malos, perdonaría y olvidaría los buenos. O, dicho de otro modo, una persona pensaría que es mejor no pasar los buenos, por no tener que volver a pasar los malos o negativos…

Hay frases o enunciados o conceptos o proposiciones que entran dentro de la ficción o imaginación, porque aunque digamos esta frase, nadie, de momento, al menos, puede volver a los veinte años. Como aquello del Evangelio, de Nicodemo, quién puede “volver al seno de su madre”. Que no sé, si tendrá algo de refrán o dicho popular hebraico antiguo.

Pero si podríamos plantearnos hoy que el saber ortodoxo, nos enseñase más realidad, y más experiencia. Me pregunto si las ciencias sociales, nos podrían mostrar más caminos, con esa mezcla de saber conceptual de la ciencia o ciencias ortodoxas, al analizar cosas y realidades concretas. Eso no sería volver a los veinte años, pero si a los veinte años, conocer en multitud de temas prácticos lo que el saber ortodoxo nos puede indicar… Y, así, aumentaría las posibilidades y probabilidades de escoger en la teoría y en la práctica buenos caminos, y, disminuir, en la teoría y en la práctica, malos o negativos…

Existe mucho saber, buen saber, bueno como eficiencia, bueno como moral, y, verdadero que está encerrado en las bibliotecas, buenas bibliotecas, y, en las cabezas de muchos cátedros en sus cátedras y, profesores de universidad. Toda esa sabiduría, mucha de ella, no se difunde, salvo en congresos académicos y universitarios, y, a lo sumo alguna entrevista, de algún superespecialista. Pienso que la sociedad no recibe toda esa información y sabiduría que tantas personas bien formadas, durante décadas, saben de multitud de campos. Pienso que la Universidad y esas personas en concreto, podrían buscar formas y maneras de llegar al público en general, no solo por y para enseñanzas de adultos y de la tercera edad o de la segunda edad, con cursos especiales. Sino a través de medios de comunicación, conferencias para toda clase de públicos, y, lo que la imaginación pueda enseñar y diseñar e inventar e imaginar…

Creo que en los pueblos, de menos de diez o veinte mil habitantes, existe un teatro real y diario. Es decir, una persona cae en la ebriedad y es un caso que todo el pueblo percibe y ve y piensa y siente y analiza. El hijo de la fulanita tal, o el fulanito equis, o el nieto de la fulanita tal ha caído en la bebida, lleva meses y años bebiendo, llega tarde a casa, le pega a…, se está gastando el dinero sin ton, ni son, está a punto de caer en el juego, está vendiendo algunas tierras, ha tenido un accidente por ir con más bebida en sangre que corresponda, etc. Y, ese caso, o como ese decenas de casos posibles, es una lección trágica, dramática, triste, angustiosa, pero real, de que la ebriedad o el beber mucho es una causa de mucho sufrimiento. El que más y el que menos debe aprender y aprehender la lección, el conocimiento en cabeza ajena, el aprendizaje vicario… Es decir, está aprendiendo una lección en la calle y en el pueblo, no solo en la escuela, no solo en la televisión, no solo en los especialistas, sino en la misma realidad del pueblo. Y, como eso en otros casos de esta temática o de otra…

Puede que usted o yo no pueda/podamos volver a los veinte años, pero si puede, los años o lustros o décadas que le resten de vida, no caer en errores, de un tipo o de otro, sean de una temática o sea de otra. Y, es más, quizás pueda dar buen ejemplo, buenos conceptos, buenas ideas, buenas experiencias, buenas vivencias a otras personas, unas veces hablando, otras callando, otras con actos, otras con palabras… Porque no es solo importante el bien y la verdad que diga y hable, sino también, el mal y la no-verdad que no hace o no dice…