(Jmm Caminero) ¿Si la I.A., la Inteligencia Artificial ha entrado en los terrenos de la creación e investigación humana, qué papel tenemos nosotros los seres humanos…?

Puede que al principio, ahora, digamos, que estamos ya en la segunda fase, la primera ha sido durante lustros intentando aplicarse y materializarse de distintos modos y maneras, aumento de todos los parámetros, capacidad de conservación de bits de información, ganar al ajedrez o al go, a los campeones humanos del mundo, etc.

Pero ahora ya estamos en una segunda fase, que de momento se utilizará complementando la labor de los seres humanos, una persona, sea el oficio que sea, porque se desarrollarán programas específicos para cada profesión, sea médico, abogado, electricista, articulista, poeta y, mil otros mundos. Tendrán al lado, no solo un ordenador como hasta ahora, no solo un sistema teleinformático como Internet, sino un sistema o programa IA, que ya existen varios en el mercado, y, podrás consultar una temática, según el oficio o profesión, según el tema concreto dentro de la profesión. Y, esa persona de carne y hueso, completará sus ideas y sus argumentos y sus datos, que surgen de su cabeza, y de lustros de estudios y de experiencia, con los nuevos datos que le ofrezca la IA.

En una tercera fase, que puede surgir dentro de unos lustros, los sistemas de IA, no solo harán acumulaciones de datos y conceptos e ideas, en temáticas concretas, como antes hemos sugerido o señalado, que ya estamos en esa fase, pero se irá perfeccionando, sino que entrarán en la investigación y creación completa. No solo harán poemas o artículos periodísticos o informes para temas concretos de los abogados o diagnóstico para los médicos o sugerencias para los inversores económicos o prepararán geoestrategias para los militares, y cualquier otra cuestión, sino que “inventarán diseñaran, crearán”, con mayor o menor perfección.

Y, en una cuarta fase, que puede suceder dentro de cincuenta años, por poner una fecha imaginaria, podrán superar en los terrenos de la invención y creación posiblemente, si no a todos los seres humanos, si a la mayoría. Los sistemas de IA serán entidades que serán capaces de crear e inventar y descubrir, a semejanza como los seres humanos –habrá invenciones de los humanos y descubrimientos de los humanos, y, también de esos sistemas de IA, que no podemos imaginar, las formas y las maneras…-. Habrá teoremas que habrán descubierto los seres humanos, habrá teoremas que habrán descubierto seres humanos ayudados por sistemas de IA, y habrá teoremas que habrán descubiertos solo los sistemas de IA –es decir, existirán tres modelos de creación e investigación y diseño y descubrimiento…-. (Otro tema es cuando esa IA sea consciente de ella misma o no, que pueden tardar generaciones o quizás no suceder…).

Lo anterior en parte es imaginario y en parte son proyecciones o perspectivas. No sé que parte y cuánto será realidad o se materializará en la realidad. Con lo cual, irán cambiando todos los subsistemas sociales, a y en todos los sentidos… Posiblemente, ya lo estén haciendo de forma directa o indirecta.

En estos días, en un programa de información, un telediario, no cuento la cadena concreta, indicó en las entradas de los temas, que la mitad de los españoles, defendían las parejas abiertas, una variedad del poliamor, una variedad de la poligamia, una variedad de la poligamia o bigamia sin papeles y cada uno en su casa. Cuando dentro desarrollaron la información, ya no era la mitad, sino solo uno de cada cuatro estarían de acuerdo. Y, supongo que si se analizase más científicamente, posiblemente, no llegaría al diez por ciento, al uno de cada diez, y según lo que pregunten, si aceptan el adulterio de vez en cuando, que es lo que hace una parte de la población desde hace siglos, cuándo les dejan, y, eso sería otra cosa.

Claramente se ha tergiversado la información –quizás, en esto los IA, nos puedan ayudar, porque puedan examinar cientos y miles de cuestiones y temas, y dar puntos de vista más objetivos, cosa que tanto necesitamos en el diálogo cultural, que nadie se atreve, a indicar que las aceitunas, ejemplo imaginario, se pueden comer, aunque exista una cultura que lo prohíba, y ofrezca diez razones…-.

Pero quieren incluir esta palabra y esta idea y este concepto –pareja abierta, poliamor, poligamia, bigamia temporal o no, todo sin papeles, si es posible, que es lo que preconizan algunos grupos e ideologías-, que es o va más allá del adulterio. ¿Pero por qué y para qué…? ¡No lo sé! ¡Pero qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando…! ¿Quizás quieran que la familia tradicional se convierta en una realidad mínima, y, por otro lado, si se destruye la familia tradicional, que ya está muy avanzado ese deterioro, sea más fácil controlar a los hombres, que no se reproduzcan tanto, y, de ese modo, ir poniendo las bases, para que la IA vaya tomando el control de las sociedades, ya no necesitan tantos seres humanos biológicos…! ¿¡Ya ha empezado las consecuencias…!? ¡¿Todas las revoluciones sexuales y sentimentales, que ya han empezado y ya llevan muchas leyes aprobadas, y muchas costumbres, y todos sus cambios, es simplemente, una reducción de la población o que no aumente tan deprisa…!?

¡¿Pero para qué continuar escribiendo, aplicable a cualquier campo de la creación y de la investigación humana…!? ¡¿Para qué y por qué continuar escribiendo artículos periodísticos y columnas de opinión…!? ¡¿Si dentro de nada, no solo los IA serán auxiliares y ayudadores de periodistas y columnistas, sino que cada uno, al buscar una información en Internet, podrá aplicarle un programa de IA, y obtendrá diez artículos de esa temática…!? ¡¿Y, qué papel les quedará a los periodistas profesionales, en todos sus géneros y en todas sus temáticas…!?

¡Me pregunto, si somos la última generación de escritores, pensadores, investigadores, descubridores, diseñadores, periodistas, articulistas de opinión y de análisis, artistas…, y, a partir de ahora, ya compartiremos todas estas funciones y más, con sistemas de IA que se irán perfeccionando, y, llegará un día, dentro de unas décadas o generaciones que, en general, competirán, totalmente con los seres biológicos humanos…!

¡Quizás, traigan una cosa buena, que llevamos siglos sin solucionar, que se les podrá pedir informaciones y desarrollos sobre miles de temas, que hasta ahora, nadie se atreve a hacerlo, porque siempre existe una cultura o civilización o ideología o filosofía o poder que impide se realice…! ¡Por fin, se podrán examinar, las razones y datos y argumentos, si es conveniente o no, que degustemos o comamos aceitunas…! (Siempre pongo este ejemplo, porque que sepa, no existe ninguna civilización, sociedad, cultura, ideología que prohíba comer aceitunas, pero creo que sirve de ejemplo claro y evidente…).

