(Jmm Caminero) Cada década existen unas palabras que representan unos conceptos, que todo el mundo utiliza pero que yo, personalmente, no sé exactamente lo que significan.

O, mejor dicho, si sé lo que significan, pero su contenido es polivalente, equívoco, polifuncional, analógico, etc. Una de las frases-oraciones-enunciados-palabras-conceptos que se llevan utilizando desde hace lustros es el de “corrección política”. ¿Pero alguien sabe lo que significa, o, alguien de verdad, quiere decir lo que quiere decir, o, detrás de ella, es una metáfora o símbolo, para expresar que no puede hablar o escribir o interpretar determinados hechos o realidades o conceptos, porque tendría problemas con una autocensura y censura moderna, eso de la corrección política…?

Alguien equis, no está de acuerdo con un hecho o un concepto o una norma o un artículo de una norma, pero si lo expresa, le vendrían tormentas de improperios y adjetivos descalificativos de todas las clases y de todos los modos y de todas las maneras. Y, posiblemente, el artículo 115 –que lo cito multitud de veces, porque así lo hacen los del gremio de los viñetistas y del humor gráfico, pero que no sé, exactamente lo que es, y, no sé a qué normativa se refiere-.

No podrán decir ustedes, que no les expreso mis limitaciones de saber. No soy un relator omnicomprensivo y omnisabio, como en algunas novelas que el redactor y relator y narrador sabe todo. Muchos articulistas les suceden también esa forma de ser literato, que saben todo. Yo, yo no sé todo. Y, podría mirarlo en Internet, pero opino que se perdería el hilo del artículo –que llevo media hora buscando tema, y buscando ya encontrado el tema, la dimensión y óptica y vertiente y tono…-.

En la editorial de El Mundo, del jueves 08 de junio del 2023, la titulan: Los peligros de la corrección política, y en las cuatro o cinco líneas que tengo acceso, tratan este tema, aunque no sé en qué lo cristalizan y materializan y a lo que se refieren en concreto. Porque toda columna tiene un tema concreto y un objeto real y un fin preciso. Pero me sirve para hablar-dialogar con usted, estimado/a lector/a que quizás, sin negar los derechos de las minorías, de todos los grupos o colectivos sociales, sin negar la Constitución y sus Derechos Fundamentales, ni menos aún los Derechos Humanos… tenemos que pensar, que a semejanza que al abogado le permitimos para encontrar la justicia, que defienda al reo, al posible o presunto culpable.

Quizás, la sociedad deba pensar que debe dejar al gremio de los pensadores y filósofos y periodistas tener más libertad, para poder hablarnos de todo, de todo lo posible, con respeto, pero “si alguien indica que la casa tiene un árbol y un pozo azul”, posiblemente no todo el mundo estará de acuerdo con ello.

En las tascas y cantinas del mundo, los del gremio, esas personas que se dedican a la cultura o al cultivo de ideas y de palabras e imágenes. Todo el mundo te señala esta cuestión. De multitud de temas, nadie se atreve a escribir para publicar, a hablar en la radio o en cualquier otro medio, porque enseguida algún colectivo, con razón o sin ella, te podría situar ante los tribunales. Y, en el menor de los casos te dolería la cabeza…

No sé, si hay que distinguir entre dos sujetos o receptores de las ideas o de las palabras, una cosa es que yo diga: el señor XMTS es o comete un grave error moral o cualquier realidad en sí. En segundo lugar, no es lo mismo, que indicar que el colectivo o entidad XTRQ comete un determinado error, teórico o práctico.

En el primer caso, estás hablando o escribiendo sobre una persona concreta, de carne y huesos y nervios y neuronas. En el segundo caso estás hablando de un colectivo, en general… No es lo mismo, indicar que el articulista Equis es un incompetente y además tiene tres orejas –por tanto, alguien con esas características se puede ofender-. Que decir que el colectivo de los articulistas de opinión, o una gran mayoría, no son honestos en sus oficios…

No sé cual será el límite, porque decir que el límite es la ley y los Derechos Humanos, no sé, si soluciona del todo algo. Entre los humoristas gráficos, se nota y se siente, que tienen temor en ejercer su oficio. No se atreven a tocar determinados temas, hacerlo con determinada visión. Solo puedes hacerlo si les das la razón y les indicas que su colectivo o grupo o su forma de ser y actuar es correcta. Si alguien se le ocurre decir lo contrario, ya tiene, como poco todos los adjetivos y epítetos en contra, ya se le toma como fóbico o adversario o enemigo o antiguo o primitivo por tener esa forma de pensar…

Creo que cometemos un grave error de fondo, sin entrar en otras cuestiones. Una cosa es que toleremos que alguien, miles, cada fin de semana caigan en la ebriedad. Y, las leyes y la tolerancia lo permiten. Pero otra cosa, es que aunque se permita, tengamos que aceptar que la ebriedad es un estado bueno a nivel de salud biológica, salud psicológica, salud económica para su bolsillo y su economía familia, que es bueno para conducir, que es bueno para otros aspectos… Podemos tolerar que alguien caiga en la ebriedad, un fin de semana cada ocho, pero no podemos expresar que la ebriedad sea buena.

¿Este es el problema y la pregunta, nos deja la sociedad, los diversos colectivos, opinar y pensar y escribir y publicar libremente o no lo hacen…? ¡Esta es la cuestión…!

