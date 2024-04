(Jmm Caminero) Dicen, que el mayor temor en todas las entidades de todo tipo, pongamos por caso, las culturales, es que un día, miles de autores/as, pongamos el caso, cuenten sus experiencias reales.

Dicen, no sé si es cierto o si es verdad, que existe un muro de silencio o de semisilencio en todas las realidades humanas, empezando por la familia en sentido amplio, no solo nuclear, en todas las entidades de trabajo, en multitud de entidades sociales, y, desde luego culturales.

De las culturales, diríamos que es mi modesta especialidad. Dicen, que una de las cosas que más se teme, es que un día, se digan a sí mismos, con verdad y veracidad y honestidad, sin engaños y sin mentiras, sin inquinas y sin rencores, se digan a sí mismos, empecemos a redactar y escribir, mis experiencias en el campo cultural, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, pongamos por caso, de cinco años o de veinte años.

Y, esto lo hagan en todos los campos culturales y en todos los oficios culturales, sean en la enseñanza, sea en las artes plásticas, sean en la literatura, sean en la música, sean en el diseño y moda, sean en… Y, además de todos los oficios culturales que están dentro de ellos: directores de revistas, de museos, autores y autoras, críticos, marchantes, comentaristas, articulistas, etc.

Se dice, que si un tanto por ciento de esas entidades y de esas áreas y de esas disciplinas se pusiesen y contasen, de verdad sus experiencias, que el mundo temblaría, que serían como aquellos diarios de niños y adolescentes, que quedaron de la segunda guerra mundial. Que en la realidad cotidiana, se cuentan de verdad historias, que nos parecerían alocadas. Diríamos un ejemplo, que es y creo que es verdad, un “artista plástico que envió un año en sobres, cincuenta dibujos aproximadamente, a cada una de unas cincuenta galerías de arte nacionales e internacionales de ARCO, a ver si alguna quería oír su voz”. Y, así, podríamos oír y cantar otro mundo.

La sociedad se enteraría de que el mundo del toreo no solo son las grandes espadas y las grandes plazas de toros y los grandes comentaristas de esos hechos y los grandes empresarios y los grandes públicos, sino que existen cientos de otras voces y manos, que han intentado ser toreros, y, algunos, se quedaron en banderilleros, otros, solo miran desde la lejanía, a veces, debajo de un vaso de vino diario, aquellas esperanzas de juventud.

La realidad humana tiene muchas dimensiones y vertientes y factores y realidades. Muchas. Muchas y muchas. Un genial ente cultural, sea el que sea, que es dirigido y gestionado por una persona excelsa, que merece todos los premios y laureles y categorías y honores, puede ser que también haya dejado en la cuneta de la historia, a algunas personas, no por buenos motivos, sino por mil otras razones, -no totalmente confesables, como inquinas-maledicencias-envidias-odios-rencores personales-.

Existen muchos colores en la vida, muchos, pero también muchos negros y muchos grises. Solo hemos sabido de los grandes colores. Pero miramos atrás, a los grandes pintores del Renacimiento, pongamos cuatro siglos en medio. Y, ya se van conociendo grandes obras de sus grandes ojos y manos y cerebros, pero también, algunos tuvieron grande sombras y negruras…

Todo esto me ha venido a recordar, al mirar y enfrentarme en el espejo, de un artículo o texto del gran Arrabal que de alguna manera, siempre quiso estar en el arrabal de la historia, titulado: La concurridísima vida íntima de la escritora contemplada por su compañero enamorado. En dicho artículo-texto el genial Arrabal, nos comenta un libro, nos comenta un comentario como una sinfonía de distintas voces, y, como siempre, no conozco el libro del comentario, ni sé muy bien, hasta dónde llega el texto de dicho libro y hasta dónde la imaginación pánica-surrealista del maestro de la literatura Arrabal.

En este libro que a su vez comenta el escritor Fernando Arrabal –bien haríamos hacer una Fundación, aunque sea virtual, aquí en su terruño de nacimiento-, nos narra la supuesta vida sexual y amorosa de una tal escritora Catherine M. No realizo este artículo, modesto y humilde, como todos los que surgen de esta pluma-pincel-teclado de ordenador, no me interesa, en estos momentos, narrar o contranarrar hechos sexuales, sino que nos fijemos en la idea y concepto y pregunta y cuestión: ¿Qué sucedería, si en verdad y veracidad, un tanto por ciento, digamos un uno por ciento, contarán sus experiencias, hayan sido panaderos, hayan sido pintores, hayan sido consejeros políticos, hayan sido maestros, hayan sido agricultores…!

Creo, sinceramente, que el mundo estallaría por dentro. Porque en todos los campos, en mayor o menor grado se ha instalado un muro de silencio. No del silencio total y absoluto, pero si de un grado enorme de silencio. En todos los ámbitos, en muchos campos, entra en la firma de contrato, en otros, es un secreto o discreción de un grupo. Y, en ese secreto discreto o discreto secreto, existen muchas veces, muchas injusticias y mucho dolor y mucha pena y mucha iniquidad, grandes o pequeñas o medianas.

Otras veces, existe una racionalidad prudente del prudente silencio y discreción. Ya, tendríamos que mirar cada caso y oficio y persona y situación y tema, porque en todo hay que combinar la realidad-verdad con la verdad-bondad, y, porque hay secretos que hay que mantenerlos para que no hagan más daño a las personas.

Pero qué ocurriría si un uno por ciento de los que han querido ser escritores, pintores, músicos, profesores, ensayistas, diseñadores y mil otros oficios de la cultura y de todos los oficios de cada saber o género, contarán de verdad sus experiencias. Qué sucedería…

La historia y la Historia en todos los ámbitos siempre la escriben los que ganan y la ganan, aunque a veces, primero las ganan unos, después, las ganan los otros. Pero siempre queda los que las ganan.

