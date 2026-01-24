Una mujer de nacionalidad británica ha sido asesinada en Alhaurín el Grande. El presunto autor del crimen se entregó posteriormente de forma voluntaria, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.
La víctima, identificada por las iniciales V.H., y el supuesto agresor, J. A. R., mantenían una relación que no ha sido aclarada oficialmente. Tras los hechos, el acusado se personó en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, quedando a disposición judicial.
El caso constaba en el sistema VioGen, con nivel de riesgo bajo, y contaba con medidas judiciales activas, entre ellas la prohibición de aproximación y de comunicación.
La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.
