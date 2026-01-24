La Cabra Mecánica, Melón Diesel, Morochos y Bauer ponen banda sonora al Día de la

Participación Ciudadana en una jornada gratuita y familiar que ha llenado las calles

del municipio

Miles de vecinos y visitantes han participado en talleres, pasacalles, actividades

infantiles y conciertos en una jornada que se ha alargado desde la mañana hasta la

madrugada

Alhaurín de la Torre ha vuelto a salir a la calle para celebrar el Día de la Participación

Ciudadana con una nueva edición de Callejea. Esta cita se ha consolidado ya como el

primer festival del año en la provincia de Málaga. Este sábado, 24 de enero, el municipio se

transformó en un gran espacio de convivencia, cultura y música en directo, con una

programación gratuita pensada para todos los públicos.

Desde primera hora de la mañana, los pasacalles de asociaciones culturales, los talleres

infantiles y las actividades participativas marcaron el pulso de una jornada que invitaba a

recorrer diferentes puntos del municipio y redescubrir la vida asociativa local. La ruta

inaugural, liderada por Moteros Alhaurín, dio el pistoletazo de salida a una programación

que se prolongó hasta bien entrada la noche.

Callejea volvió a demostrar su carácter transversal y familiar, con propuestas específicas

para los más pequeños. Los talleres, el cuentacuentos africano ‘Benn Bes’ y el espectáculo

circense ‘Punto de encuentro’ atrajeron a numeroso público, mientras que la ludoteca facilitó

la conciliación y permitieron que las familias disfrutaran de la jornada completa.

El tejido asociativo del municipio tuvo un protagonismo destacado con los stands instalados

en Calle Málaga y las actuaciones desarrolladas en el entorno de Calle Reales Alcázares,

reforzando el espíritu comunitario que da sentido al evento.

La música, gran protagonista de la jornada

El escenario de la Plaza Concejal José González Velasco apostó por una programación

diversa que combinó talento local y propuestas de distintos estilos. Mr. Proper, Fitopaldis,

Chanwei, Lady Shakes y Jil Jilala fueron construyendo un recorrido musical que acompañó

al público durante toda la tarde.

El escenario principal concentró algunos de los momentos más esperados del festival. La

Cabra Mecánica volvió a reencontrarse con el público en una actuación muy esperada,

mientras que el regreso a los escenarios de Melón Diesel despertó la nostalgia de varias

generaciones. El cartel se completó con la energía de Morochos, el talento emergente de

los malagueños Bauer y el cierre festivo a cargo de We Are Not Dj’s.

La edición de este año estrenaba nueva ubicación, con espacios más amplios y una

distribución pensada para mejorar la movilidad, la comodidad del público y la visibilidad de los conciertos, una decisión que ha permitido absorber con mayor fluidez la alta afluencia de

asistentes. Cambios como este refuerzan a Callejea como una cita imprescindible en el

calendario cultural de la provincia… y que confirma que enero ya no es solo cuesta: también

es festival.

Callejea es una iniciativa del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para celebrar la

festividad de San Sebastián, patrón de la localidad, y cuenta con la colaboración de las

concejalías de Grandes Eventos, Turismo y Fiestas, Servicios Operativos, Servicios

Sociales, Comercio, Deportes, Juventud, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente.