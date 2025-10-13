(Por Eduardo Madroñal Pedraza) 13 de octubre. A San Eduardo (962-978), rey y mártir, asesinado a sus 16 años, y a San Eduardo, el Confesor, (1003-1066). 18 de marzo.

El paso marcado por el peso con el que ahora piso acumula el poso que el tiempo ya puso.

Obviamente todo se divide en dos, y la mente humana también, y por eso todos somos esquizofrénicos. La clave siempre está en qué posición domina, es decir, qué elige uno como individuo, desde lo más íntimo a lo más político.

A veces las palabras son simplemente palabras, a veces las palabras atraviesan el corazón y se clavan en la conciencia. A veces el espacio parece otro universo, a veces el tiempo atraviesa el universo y te clava en la realidad.

En el cosmos, a uno se le descubre por su contrario. Los agujeros negros son objetos intrínsecamente oscuros. No emiten luz. Para detectar un agujero negro, se observa su contrario, una estrella luminosa moviéndose alrededor de algo indetectable. Ejemplo de la existencia universal de la unidad de contrarios.

Desnudarte es despoblarte y a la vez volver a poblarte. Desnudarte es despoblarte de lo que todavía te ata. Desnudarte es poblarte de nuevos deseos, o de los deseos de siempre, abriéndose paso por los caminos del ahora con ilusiones presentes, con pasiones profundas. La vida son pasiones o son ataduras, disfrazadas de razones, asesinas de ternuras.

Desnudarte es arrancarte con dolor las ataduras, despoblarte de servidumbres. Desnudarte es poblarte, con pasión, de placeres, desnudarte es apostar, con valor, por deseos conscientes y tiernos que rompen cadenas en apariencia racionales.

Según se ha ido desnudando ha ido viendo cómo el ropaje se le iba cayendo a todos los demás.

De los placeres, rey

Lo bueno de ser sibarita es que uno puede elegir placenteramente. Aunque la sabiduría de la elección no te libre del dolor más íntimo. Pero si la relación es potente, intensa y profunda, es muy sibarita, para los mundos y los tiempos que nos pueblan.

Porque sólo te salva esa dosis de locura necesaria, que denuncia las razones asesinas de ternuras, que denuncia las falsas conciencias que envenenan las vidas inocentes.

Hoy, celebra que es, a pesar de los dolores, a pesar de las negruras, labrador de amores, zahorí de ternuras, mientras conciencia tenga, mientras ternuras sienta. El labrador de amores sabe de tiempos y ritmos, el zahorí de ternuras sabe de ojos y silencios.

Cuando desde las honduras brotan las más profundas de las ternuras, nadie podrá pararlas ni guerrero vencerlas, vienen con riquezas, ay, profundas quejas, revolucionarias, libres, solidarias, ay, son independientes, del placer dependientes, del placer que dura, ay, sólo ternura.

Zahorí de ternuras. Quizás las ternuras no las eches de menos, si no las reconoces, pero las necesitas igual, se cuelan por tu flanco débil y evidencian tu vulnerabilidad. Aceptar las ternuras implica reconocer errores y quitarse ocultas corazas. Son inesperados desgarros, desgarros abismales. Cuesta enamorarse, ay, de las ternuras, cuando bien sabes, ay, cuidarte sola. ¡Ay, quítate las corazas, disfruta de las ternuras! Solamente quiero que tiernamente me quieras como yo te quiero eternamente tierno. El zahorí empedernido.

De los mandatos, mártir

Ay, Lorca vivo, oro en sus labios, puebla España, no sólo de pan sino de conciencia revolucionaria.

La extrema riqueza no es fruto del esfuerzo, sino del saqueo. La riqueza de los milmillonarios aumenta en dos billones de dólares en 2024. Las personas en la pobreza siguen así desde 1990. La riqueza extrema, pertenencia a la clase burguesa monopolista. Hay que redistribuir la extrema riqueza.

Que paguen los que más tienen ¡es posible! Y los más ricos pagaron hasta el 90%. Y en más países y periodos históricos. Ahora mienten. Sí se puede. Sí se ha hecho. Beneficios extraordinarios son pobreza extraordinaria. Es necesaria la más amplia unidad para que paguen los que más tienen.

Acompasemos la fiscalidad del Ibex35. Con el IRPF nosotros pagamos aún más, pero los ricos no pagan. ¿Quién debe pagar el estado del bienestar? El Ibex35 no paga impuestos, pues que paguen.

Cuando el escudo oculta el desnudo. El saqueo al desnudo genera empobrecimiento generalizado. Sólo redistribuir la riqueza es escudo para todos.

Una mar popular fluye por España. Hay un abismo creciente en la distribución de la riqueza. Un abismo que genera resistencia por toda España. Un movimiento genuinamente democrático.

Queremos un nuevo mundo próspero y pacífico. Los BRICS son expresión del avance de los pueblos ante la agresiva histeria trumpista de la superpotencia en su ocaso. Los pueblos queremos paz, unidad y prosperidad.

Eduardo Madroñal Pedraza