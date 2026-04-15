La innovación del plan parcial del denominado SURO-EN-02, de 115.000 metros cuadrados, contempla 196 viviendas y la cesión de 30.300 m² para zonas verdes y 5.800 m² para equipamiento. El Ayuntamiento recibirá cerca de medio millón de euros.

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado definitivamente la innovación-modificación del Plan Parcial del denominado sector SURO-EN-02, finca “El Peñón” (no confundir con la barriada del mismo nombre), un instrumento urbanístico que permitirá avanzar en el desarrollo de esta zona del municipio, entre las urbanizaciones de El Cordobés y Capellanía, al sur de la carretera A-404.

El punto afecta a una superficie total de unos 115.000 metros cuadrados y salió adelante con el voto favorable del grupo municipal del PP y la abstención del resto de formaciones políticas (PSOE, Vox y Con Andalucía).

La ordenación resultante contempla un total de 196 viviendas, de acuerdo con los parámetros urbanísticos definidos en el documento aprobado. Junto a ello, se establecen reservas de suelo para dotaciones públicas, entre las que destacan más de 30.300 metros cuadrados para áreas libres y zonas verdes, así como cerca de 5.800 metros cuadrados para equipamientos.

En cuanto a las obligaciones derivadas del desarrollo del sector, el acuerdo recoge compensaciones económicas por valor de aproximadamente medio millón de euros a favor del Ayuntamiento. Entre ellas, figura en concreto el abono de 283.643,60 euros correspondientes a obras de urbanización ejecutadas previamente por el Consistorio, así como una cantidad superior a 241.000 euros vinculada a compromisos establecidos en un convenio anterior y actualizados conforme al IPC .

Asimismo, el planeamiento contempla la cesión de suelo equivalente a varias viviendas pareadas o, en su caso, su compensación económica, que deberá concretarse en fases posteriores del desarrollo urbanístico.

El alcalde, Joaquín Villanova, subrayó durante la sesión plenaria que las compensaciones previstas para el Ayuntamiento serán “muy importantes”.

La modificación del planeamiento ha superado los informes sectoriales preceptivos y los distintos trámites administrativos, lo que permite continuar con el desarrollo del sector conforme a la normativa urbanística vigente.

La propuesta aprobada incluye los acuerdos para ordenar el pago de las cantidades mencionadas, la notificación a los propietarios y la inscripción de la innovación en el llamado Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, así como su remisión a la Consejería competente en materia de urbanismo a efectos de la inscripción en el registro autonómico.