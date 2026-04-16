El espectáculo tendrá lugar en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, a partir de las ocho de la tarde, con entradas a cinco euros por butaca. El saxofonista Ernesto Aurignac lidera este grupo de reciente creación.

La Artística de Málaga Big Band, una agrupación de reciente formación dentro del panorama musical malagueño, ofrecerá un concierto el próximo 30 de abril, a partir de las 20:00 horas, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre.

El proyecto está liderado por el compositor y saxofonista Ernesto Aurignac e integrado por músicos procedentes de la Banda de Música Maestro Artola, lo que aporta a la formación una sólida base y una identidad propia. En la dirección artística, además del maestro Aurignac, participa el fagotista Juande Robles, consolidando un equipo creativo con amplia experiencia en la escena musical.

El repertorio del concierto estará compuesto íntegramente por música original, con composiciones y arreglos creados por los propios miembros de la big band. Estas obras exploran la idiosincrasia de la formación y una escritura especialmente diseñada para sus características instrumentales. El público asistente podrá disfrutar de un programa centrado en el jazz moderno y de vanguardia, que fusiona diferentes sonidos y estilos en una propuesta innovadora.

Además de los instrumentos habituales en una big band tradicional, la agrupación incorpora oboe, flauta, fagot, clarinete, clarinete bajo, trompas, bombardino, tuba y chelo, conformando un total de 26 músicos sobre el escenario.

Las localidades pueden adquirirse a través de la plataforma mientrada.net y en el propio Centro Cultural Vicente Aleixandre, a un precio de cinco euros.

Este concierto supone una oportunidad para descubrir una nueva propuesta musical que apuesta por la experimentación sonora dentro del ámbito del jazz.