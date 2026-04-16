El Ciclo ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’, que promueve el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación, suma otra nueva jornada de éxito en la Biblioteca Pública Municipal

La Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga vibró ayer miércoles con la nueva jornada del reconocido ciclo ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’, que organiza la Diputación de Málaga, en colaboración con el Área de Cultura.

La actividad llenó la sala y los presentes, entre los que se encontraba el director del Centro Cultural Generación del 27, José Antonio Mesa Toré, pudieron disfrutar con la poesía de la gaditana Mercedes Escolano y el estilo jazz de Rafa Bueno Quarteto.

Una vez más ‘Tecleando el misterio’ logró el objetivo de cautivar al público con su propuesta artística que combina literatura y música en un formato íntimo y evocador, bajo el sello distintivo de este ciclo, que apuesta por la cultura.

La voz de Mercedes Escolano, caracterizada por su intensidad lírica y su cercanía con el público, se vio arropada por la sonoridad elegante y dinámica del conjunto liderado por Rafa Bueno, generando una experiencia escénica que ha invitado a la escucha pausada.

El equipo técnico de la Biblioteca, adscrito al Área de Cultura, puso el acento en la fortaleza del ciclo y la gran acogida que le dispensa el público alhaurino, por lo que agradeció a la Diputación de Málaga el llevar hasta las localidades de la provincia un formato como este que hace accesible al público dos artes como la poesía y la música.

La próxima cita del ciclo será en solo un mes, el jueves 14 de mayo, a las siete de la tarde, con la poesía de Antonio Díaz Mola y la música de Miguel Núñez trío. Próximamente se abrirá el plazo para inscribirse y poder disfrutar de la velada.

SOBRE MERCEDES ESCOLANO

Mercedes Escolano es una poeta cuya obra se caracteriza por una voz íntima, reflexiva y profundamente sensorial. Su escritura explora temas como la memoria, la identidad, el paso del tiempo y la relación entre lo cotidiano y lo simbólico, construyendo imágenes de gran fuerza emocional.

Habitual en recitales y encuentros literarios, Escolano destaca por una puesta en escena cercana y sugerente, donde la palabra se convierte en experiencia compartida con el público. Su última obra, ‘Sol y sombra’ ha ganado el premio de poesía Ciudad de Salamanca. Su participación en el ciclo ha aportado una dimensión literaria que dialoga con la música y amplifica el poder evocador de sus versos.

SOBRE RAFA BUENO QUARTETO

Es una formación musical que se mueve con naturalidad dentro del jazz contemporáneo, combinando elegancia interpretativa, improvisación y sensibilidad sonora.

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