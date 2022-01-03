El 112 gestiona más de 1.100 incidencias en Málaga en Nochevieja y el primer fin de semana del año

La mayoría de los avisos en la provincia malagueña se ha debido a asistencias sanitarias y a casos de seguridad ciudadana

Emergencias 112 Andalucía ha gestionado un total de 1.102 incidencias en la provincia de Málaga entre las 15.00 horas del viernes 31 de diciembre y las 00.00 horas del lunes 3 de enero, según informa el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.

Durante el día de Nochevieja y el primer fin de semana del 2022, la mayoría de los avisos al Teléfono Único de Emergencias en la provincia malagueña se ha debido a asistencias sanitarias, con 591 requerimientos, y a los casos de seguridad ciudadana (247). A continuación se sitúan las incidencias de tráfico (46), los incendios (45), los incidentes relacionados con los animales y los accidentes de circulación (44 en cada caso). El resto de emergencias gestionadas ha sido por rescates y salvamentos (9), solicitudes de servicios sociales (9) y anomalías en servicios básicos (7), entre otros.

En cuanto a número de incidencias coordinadas por franja horaria, el momento de más actividad en las salas del 112 en estos días de fiesta ha sido entre las 00.00 y las 1.00 de la madrugada del 1 de enero, cuando se llegaron a atender hasta 166 avisos en una hora en toda la comunidad andaluza.

En Andalucía se ha atendido un total de 5.952 incidencias durante estos primeros días del año, y Málaga es la segunda provincia que más emergencias ha concentrado, solo precedida por Sevilla, con un total de 1.606 avisos. Por detrás de la provincia malagueña se sitúan Granada (756), Cádiz (746), Almería (512), Córdoba (448), Jaén (414) y Huelva (368).

En el recuento por capitales de provincia, la ciudad de Málaga es también la segunda en cuanto a número de requerimientos gestionados, con 390. A la cabeza está de nuevo Sevilla con 733 emergencias gestionadas; por detrás de la capital de Málaga se encuentran las de Granada (218), Córdoba (201), Almería (125), Huelva (117), Jaén (98) y Cádiz (70).

Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, disponible las 24 horas los 365 días del año para atender las demandas de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Ofrece respuesta a la ciudadanía en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español, para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz, independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.