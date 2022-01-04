La evolución de los contagios aconseja aplazar la gran fiesta de la participación ciudadana, que mantendrá sus cinco puntos de atracción en todo el entorno del Barrio Viejo: conciertos, bailes, magia, cuentacuentos, circo o talleres variados

Finalmente, la tercera edición de ‘Callejea’, rebautizado como ‘Callejéate’, tendrá que ser pospuesta al 14 de mayo, debido a la preocupante evolución al alza de los contagios por Covid. Así lo han anunciado esta mañana el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Participación Ciudadana, Susana Valero, quienes consideran que la cercanía de la fecha inicialmente escogida para la jornada, el 22 de enero, y las actuales cifras de propagación de la variante Ómicron del coronavirus, hace aconsejable aplazar la cita y desgajarla, así de las celebraciones por San Sebastián, que también sufrirán importantes variaciones.

La denominada gran fiesta de la participación ciudadana de Alhaurín de la Torre, nacida en 2018, eso sí, conservará el 100% de las actuaciones y eventos, ya que los artistas, grupos y asociaciones se han comprometido a mantener intacto su concurso en la jornada. Como ya anunciamos hace varias semanas, el epicentro de este encuentro multidisciplinar será el Barrio Viejo, al aire libre, y contará con diversos conciertos, exhibiciones de baile, magia, cuentacuentos, atracciones hinchables, batalla de gallos, circo, talleres y expositores de las distintas asociaciones de la localidad, particularmente, de carácter social y cívico.

El proyecto ‘Callejéate’ contempla todo tipo de actividades para todos los gustos y edades que se desarrollarán en hasta cinco escenarios distintos, habilitados para la ocasión, y distribuidos por diferentes rincones, siempre concebido como complemento perfecto a las celebraciones por San Sebastián, Patrón de Alhaurín de la Torre.

Durante la mañana y la tarde del 14 de mayo, ya en plena primavera, los asistentes podrán disfrutar de numerosos espectáculos de música y baile, números circenses, deportes, exhibiciones y otras sorpresas, con la presencia de artistas, creadores y profesionales de nuestro municipio. Para hacerlos posibles, la Concejalía de Servicios Operativos acondicionará varias plazas y calles del Barrio Viejo como plaza de la Concepción, plaza de San Francisco, plaza de Pepe de Agustín y plaza del Conde, además del Parque Municipal.

Las actuaciones musicales y artísticas se mantendrán tal como se planifiacaron: Alba Molina, Jammin’Dose, Shining Soul, Javi Cantero, Sr. Mirinda, Velacruz y We are not Dj’s. Más adelante se publicará una completa guía con la programación exacta, con la especificación de lugar y horario. Además, durante la jornada diferentes asociaciones del municipio montarán sus ‘stands’.

Villanova se mantiene firme en su idea de que es mejor reprogramar las agendas de eventos de estos próximos días buscando las mejores fechas, siempre que se pueda, ya que en primavera es probable que haya una importante reducción de la extensión de la pandemia, al igual que ocurrió entre septiembre y primeros de diciembre, “cuando hemos demostrado que es posible celebrar actos de forma segura y controlada”.

Callejéate pretende fomentar la participación ciudadana y los comercios de la zona del Barrio Viejo, con varias concejalías implicadas: Fiestas, Turismo, Cultura, Juventud, Servicios Operativos, Bienestar Social, etc., que también colaboran con el evento. El eslogan del evento es ‘Ciudadanía, origen e historia: Participa y vívelo’.