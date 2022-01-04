El bombero forestal falleció en las labores de extinción del incendio que tuvo lugar el pasado verano en la provincia de Málaga

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha recibido en la Delegación Territorial de Agricultura de Almería a familiares de Carlos Martínez, el bombero forestal que falleció en plenas labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja del pasado verano, en la provincia de Málaga.

Crespo, que ha estado acompañada por el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Sergio Arjona; las delegadas territoriales de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aránzazu Martín, y de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín, así como el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, Rafael Yebra, ha mantenido un distendido encuentro con los familiares, en concreto el padre, el hermano y una tía de Carlos Martínez, y les ha hecho entrega de dos pinsapos de Sierra Bermeja como símbolo y reconocimiento de su entrega y profesionalidad.

El bombero forestal dio su vida por proteger a los demás y, como amante de la naturaleza, en salvaguardar el gran pinsapar del que presume Sierra Bermeja. Carmen Crespo ha ensalzado la figura de Carlos Martínez, de quien ha señalado que “fue un trabajador incansable, un enamorado de su trabajo, como nos transmite su familia” y del que ha asegurado que “no le vamos a olvidar”.

El pinsapo es una especie de abeto prehistórico que se encuentra prácticamente en exclusiva en Sierra Bermeja, así como en la Sierra de las Nieves y en la Sierra de Grazalema. Se trata de una auténtica reliquia de los bosques de coníferas que cubrían grandes extensiones de Europa durante el Terciario. Este árbol está considerado un vestigio de épocas pasadas que ha sobrevivido y se ha convertido en un endemismo de estas sierras de las provincias de Málaga y Cádiz. Se trata de plantas arbóreas robustas, de copa piramidal regular, densas y de un color verde oscuro, llegando a alcanzar los 30 metros de altura.

Los coordinadores de Medio Ambiente de las provincias de Málaga y Almería, también presentes en la reunión, han explicado a la familia los cuidados que necesita un pinsapo, especialmente para sobrevivir al clima almeriense, y cómo se trata de una especie de árbol de lento crecimiento durante sus primeros años de vida, que requiere mucha sombra y temperaturas suaves o frías.

Más plazas para el Infoca

Cabe recordar que el pasado martes se aprobó en el Consejo de Gobierno una Oferta de Empleo Público extraordinaria de un total de 710 plazas para la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), que vendrá a dar estabilidad y a reducir la temporalidad especialmente en el seno del dispositivo de extinción de incendios forestales Infoca, que supone alrededor del 80 por ciento del personal de Amaya.

Con esta convocatoria, la Consejería de Desarrollo Sostenible responde favorablemente a la petición de los sindicatos de dotar de mayor estabilidad las plazas. En concreto, pueden optar a las nuevas plazas los profesionales que lleven trabajando de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Su número asciende a 499, a lo que hay que sumar 211 plazas más ocupadas por personal indefinido no fijo declarado por sentencias judiciales, con lo que se alcanza la cifra de 710. A estas hay que sumar las más de 400 que ya se pusieron a disposición durante la presente legislatura, con lo que la cifra total se eleva a unas 1.100.

Actuación de emergencia en Sierra Bermeja

Por otra parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible continúa llevando a cabo obras de emergencia en Sierra Bermeja para evitar, sobre todo, riesgos derivados de las lluvias. Las actuaciones comenzaron el 19 de noviembre, antes de que hubiera transcurrido un mes desde la extinción del incendio. La inversión asciende a 4,6 millones de euros y cuentan con la cofinanciación de la Unión Europea a través de fondos Feder.

El objetivo de estas labores, que marchan a buen ritmo, pasa por restaurar los daños ocasionados por el fuego y minimizar la erosión que pueda provocar en el suelo la lluvia como consecuencia de la pérdida de masa vegetal. También se trabaja en intentar evitar que la desnudez del suelo provoque la caída de árboles en los terrenos más próximos a la red de carreteras, caminos y senderos.

En Sierra Bermeja han tenido lugar en años anteriores distintos episodios de lluvias torrenciales, un extremo más peligroso ahora, tras el incendio. Cabe recordar que son muchos los cauces que atraviesan la zona afectada por el fuego y que van a parar a la costa, con el consiguiente peligro también para la zona litoral. Para minimizar el riesgo de erosión hídrica, la Consejería de Desarrollo Sostenible está llevando a cabo tareas de construcción de fajinas, albarradas y diques de pequeño calado, además de poner en marcha tratamientos selvícolas en las arboledas afectadas por el fuego.

Los trabajos se están desarrollando en una superficie de monte público que asciende a 2.781 hectáreas en las poblaciones de Estepona, Genalguacil, El Pinar (Casares) y Genalgandúa y La Umbría (Jubrique),

El incendio de Sierra Bermejea afectó a una superficie total de 8.401 hectáreas, 7.664 de ellas se correspondieron con áreas forestales. La virulencia del fuego hizo que se decretara el nivel 2 de emergencia y se procediera al desalojo preventivo de 2.670 personas. En su extinción participaron equipos de intervención de las ocho provincias, entre ellos se encontraba el bombero forestal almeriense Carlos Martínez, que perdió la vida durante las labores de extinción.