Este lunes ha tenido lugar el primero de los ejercicios del proceso selectivo convocado por el sistema de oposición para incorporar nuevos funcionarios a la plantilla. La convocatoria suma otra plaza más por turno de movilidad, por lo que serán nueve agentes en total

El Edificio de Promoción de El Peñón ha acogido en la mañana de este lunes el primero de los ejercicios del proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para cubrir un total de ocho plazas para la Policía Local por el sistema de oposición. Finalmente han sido unas 375 las personas que se han presentado de las casi quinientas que fueron admitidas tras formalizar la correspondiente solicitud.

Cabe recordar que esta convocatoria suma un total de nueve plazas, las ocho mencionadas (turno libre) y otra más por el sistema de movilidad mediante concurso de méritos. Los aspirantes a las plazas de turno libre han tenido que completar en 90 minutos un examen tipo test con un total de 80 preguntas, más 5 de reserva.

Las bases contemplan además las reglamentarias pruebas de aptitud física y los exámenes psicotécnico, práctico y médico, así como el obligatorio curso de ingreso en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

Tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como la Concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Francisco José Sánchez han realizado las gestiones necesarias para que las personas que superen el proceso selectivo puedan incorporarse lo antes posible a una escuela oficial con el objetivo de que los nuevos agentes se integren en la plantilla municipal lo antes posible.

Esta convocatoria forma parte de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno que dirige Villanova para reforzar la Policía Local y el servicio de seguridad ciudadana con más medios humanos y técnicos. Hay que recordar en esta línea que recientemente el Pleno aprobó una ampliación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento con 15 puestos, entre ellos otros doce policías más, y que el Presupuesto Municipal de 2026 ya contempla la dotación económica necesaria para esta ampliación.