(CCOO-Málaga) La falta de previsión de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP de Málaga afecta al funcionamiento de los centros educativos públicos de la provincia, a la atención al alumnado con necesidades especiales y al servicio en comedores escolares de gestión propia.

El sindicato de Comisiones Obreras Enseñanza de Málaga, vuelve a denunciar la mala gestión del Personal de Administración y Servicios (PAS) por parte de la administración educativa de la provincia. Y para ello exponen varios ejemplos de la falta de PAS en centros públicos.

El CEIP Reina Sofía de Antequera cuyo comedor es de gestión directa, ha sufrido hasta estos días la falta de dos ayudantes de cocina, perjudicando durante todo un mes completo al resto de la plantilla de cocina que se han visto obligados a asumir el doble de carga de trabajo, así como al alumnado que no ha podido ser atendido debidamente ni disponer de los menús adecuados. La falta de estas dos personas se conocía dese hace meses, sin que la Delegación territorial haya previsto su cobertura para el día 10 de septiembre día de inicio del presente curso y del servicio del comedor. Por si fuera poco, el CEIP Reina Sofía, centro con un altísimo volumen de alumnado con necesidades especiales, arrastra también la falta de otras dos personas con categoría de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), una desde el curso pasado y otra desde el día 2 de septiembre por su jubilación. La presencia de esta categoría es imprescindible para garantizar la mínima atención en acompañamiento, cuidado e higiene del alumnado más vulnerable, muchos de los cuales no puede acudir a la escuela si no está “su PTIS”.

Pero fruto de la presión sindical de CCOO y del AMPA de este centro, finalmente, y tras más de un mes de curso se han incorporado tres de las cuatro personas que faltaban. Solo falta la cobertura de una jubilación que está en proceso de petición, lo que implica que aún se demorará al menos dos semanas.

Este injustificado retraso, vuelve a poner en evidencia lo que el sindicato lleva años denunciando, la falta de previsión de la Delegación territorial que no atiende a las necesidades ni a las peticiones de los centros con la mínima diligencia, o tal vez el nulo interés que tiene en que los centros educativos públicos y los servicios que prestan funcionen con cierta calidad, critican desde el sindicato. “Lo que sí pone de manifiesto de forma palmaría, es la falta de consideración hacia el PAS, ninguneando la importancia que tienen las funciones de todas y cada una de las categorías de este personal en el funcionamiento de los centros educativos”, afirman responsables del sindicato.

Pero, según el sindicato hay muchos más centros con estas carencias de personal. Otros ejemplos son el CEIP Santísima Trinidad (Sierra de Yeguas), en el que CCOO se concentró con el AMPA el día 26 de septiembre y sigue a día de hoy sin tener el PTIS que necesitan.

El CEIP Isaac Peral (Alhaurín de la Torre), comenzó el curso solo con la dirección de cocina, sin el correspondiente personal de cocina y ayudantes que se necesita.

El CEIP Padre Miguel Sánchez (Almogía), con cerca de 200 estudiantes no tiene desde la pandemia el monitor/a escolar para el apoyo administrativo y la atención a familias y alumnado.

En la capital, en el CEIP Antonio Gutiérrez Mata falta un ayudante de cocina y un auxiliar de cocina, solo hay un cocinero el cual tiene que hacer frente como puede, a costa de su salud, al servicio de comedor desde el mes de mayo. El sindicato afirma que tras mucho preguntar aún no tienen noticias de que el llamamiento y la cobertura de ambos se vayan a producir; y el CEIP Jorge Guillén solo cuenta con un ayudante de cocina, insuficiente para atender el servicio de comedor, tampoco tiene al PTIS necesario para atender a un alumno con necesidades especiales, el cual no puede asistir al centro hasta que no disponga de este recurso, todo ello pese a que el centro lo está reclamando desde el día 2 de septiembre sin respuesta alguna por parte de la Delegación territorial.

Para CCOO es intolerable que cada año se desvíen más fondos públicos a privatizar servicios educativos mientras los centros públicos presentan numerosas carencias por falta de plantillas adecuadas de PAS de todas las categorías. La falta de mantenimiento es uno de los grandes problemas, muchos de los edificios que albergan centros educativos públicos se van deteriorando sin remedio por falta de plantillas de personal de oficios, carecen de los recursos humanos mínimos para una atención de calidad o bien no pueden sostener los servicios que se prestan en unas condiciones mínimas de seguridad y salud para las propias trabajadoras y trabajadores y para el alumnado de estos centros.

“Es una vergüenza que la Administración, que exige a las empresas privadas unas ratios y determinadas condiciones laborales, que tampoco se cumplen en la mayoría de los casos por estas empresas, no dé ejemplo y agilice los mecanismos para contratar y cubrir la falta de personal que conocen con anterioridad, como las jubilaciones que se tramitan con tres meses de antelación o los permisos, vacaciones y excedencias que se solicitan con semanas de antelación. Tampoco son diligentes a la hora de gestionar las sustituciones por bajas por enfermedad en un periodo razonable que en ningún caso debería exceder de una semana.”

“Es lamentable que la Junta de Andalucía consienta este maltrato a su personal de administración y servicios, manteniendo plantillas insuficientes y con excesivas cargas de trabajo que perjudican seriamente la salud, y cuya proporcionalidad se escapa a cualquier razonamiento: institutos que han cuadruplicado sus edificaciones, ampliado su horario de apertura a enseñanzas de mañana y tarde, con un número de estudiantes y profesores mucho mayor del que se consideró en su inicio, y sin embargo continúan con las plantillas iniciales de personal de limpieza o de ordenanzas”. Otra necesidad desde el punto de vista de CCOO es la necesidad creciente en los centros de personal sanitario y de atención educativa para ese alumnado de menor edad o con necesidades especiales que va en aumento; de personal de comedores escolares que presta un servicio tan importante para esos niños y niñas que están en plena edad de crecimiento y cuya salud empieza por la alimentación. Desde el sindicato apoyan la existencia de comedores de gestión directa ya que la calidad de las comidas es mucho mayor que las servidas por catering como así ha quedado demostrado con las numerosas protestas de las familias, “pero sale más barato dar mal de comer a nuestras niñas y niños”.

Otra carencia es la relativa al personal de administración, los monitores y monitoras escolares, que son un apoyo fundamental para la gestión administrativa y la atención a las familias. Todas las categorías del PAS son un recurso muy valioso para el mantenimiento, la atención, el funcionamiento, la higiene y seguridad de los centros educativos.

Todo esto responde, afirma el sindicato, al objetivo de llevar la educación pública a un nivel de deterioro que justifique la idea de que lo público es viejo, sucio y deficiente mientras el gobierno andaluz celebra con sonrisas y apretones de mano los acuerdos con empresas privadas que han visto en la educación un nueva fuente de enriquecimiento, promocionándola como una opción más atractiva mientras se olvidan de las garantías constitucionales y autonómicas del derecho a la educación en condiciones dignas y de las familias que no pueden acceder a una educación que no sea pública.