Mediante esa inscripción se podrá acceder a la contratación temporal y futuro ingreso en la mayor empresa pública del país. Se trata de una herramienta impulsada por el sindicato, a través de la negociación, para facilitar la contratación temporal en aquellas provincias, localidades y puestos en los que, por razones varias, no se encuentran candidatos/as a través del vigente sistema de Bolsas de Empleo.

El Portal permite que cualquier persona interesada en trabajar en Correos pueda inscribirse de forma telemática y optar a contratos temporales en los puestos operativos de reparto, oficinas y centros logísticos, siempre respetando el derecho preferente de contratación de las personas integrantes de las Bolsas de Empleo oficiales.

Desde CCOO se subraya que esta medida, de carácter transitorio y renovable -solo en caso de necesidad- y por acuerdo sindical, no sustituye a las Bolsas de Empleo, sino que las complementa. No genera derecho automático a contratación, pero sí puede ser una oportunidad real de acceso al empleo en Correos, especialmente de cara a la próxima oferta de empleo y a la futura incorporación a las Bolsas de contratación temporal.

CCOO ha garantizado, mediante la negociación, mecanismos de control, transparencia y orden en los llamamientos, evitando usos arbitrarios del Portal y protegiendo los derechos del personal eventual.

Las personas interesadas, como se ha dicho, pueden inscribirse hasta el 12 de enero y obtener información detallada en la Sección Sindical de CCOO de Málaga, donde se ha habilitado un punto de atención específico para resolver dudas y orientar sobre el acceso al empleo en Correos.