Alhaurín de la Torre continúa consolidándose como referente del turismo cultural en la provincia. El Área de Turismo y Fiestas recibió recientemente la visita de la Asociación de Mujeres de Almerimar (Almería), que realizó un recorrido cultural por el municipio para conocer de primera mano su historia, patrimonio y tradiciones.

La visita incluyó un itinerario guiado por algunos de los enclaves más representativos del casco urbano, permitiendo a las participantes descubrir el pasado de Alhaurín de la Torre, su identidad histórica y la riqueza cultural que caracteriza al municipio.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la elección de Alhaurín de la Torre como destino cultural y el interés mostrado por su patrimonio, destacando la importancia de este tipo de encuentros para fomentar el intercambio cultural y el turismo de calidad.

El municipio mantiene así su apuesta por el turismo cultural como herramienta de promoción, convivencia y puesta en valor de su legado histórico.