El CD Colegio El Pinar se impone en Añoreta en el derbi malagueño más disputado de esta temporada y logra su undécima victoria consecutiva que, ya sí, le da el pasaporte matemático para asegurar la segunda plaza del grupo y disputar la liguilla de ascenso a Segunda FEB

Jugar, ganar y soñar. Por este orden. Es lo que han hecho este fin de semana, en la Vigésimo Primera jornada de Liga de la Cuarta División del basket nacional los jugadores del primer equipo del CD Colegio El Pinar. Un derbi ante Novaschool en el que estaba en juego algo más que la undécima victoria consecutiva del ‘rodillo’ colegial, lograda en virtud del 70-73 final. Lo que se decidía en la cancha de Añoreta era nada menos que la clasificación matemática para los ‘play off’ por el ascenso a Segundo FEB -antigua LEB Plata- y eso es exactamente lo que han logrado los hombres de Javier Florido en un choque que, como se preveía, fue el más disputado de las últimas campañas. Nervios, tensión y una sensación de que la balanza podía decantarse hacía cualquier contendiente en cualquier instante, pero que los deportistas rojillos finalmente inclinaron a su favor. En virtud de este éxito, este lunes de resaca liguera se disfruta ya con el pie dentro de la pugna por el ascenso, pero también con la mirada puesta en la visita del todopoderoso Jaén FS, líder indiscutible del grupo, hueso donde los haya y, sin duda, el único rival que le queda al CD Colegio El Pinar.

DERBI AL LÍMITE

El partido, con unos parciales muy ajustados, requirió de un extra de concentración y buen hacer por parte de los visitantes, ya que Novaschool saltó al parqué con un planteamiento muy serio y con la intención de no permitir a El Pinar consolidar ese segundo puesto y con él el pasaporte a la liguilla de ascenso. Los de Manolo Trujillo compitieron hasta la extenuación y exigieron un extra de gasolina al plantel de Alhaurín de la Torre, que no pudo bajar la guardia en ningún momento, teniendo que emplearse a fondo en los dos últimos cuartos. De hecho, el choque se decidió prácticamente en los dos últimos minutos porque Novaschool, pese a que no llegaban al partido en su mejor momento -tras una mala racha de resultados en el campeonato-, mostró que es un rival correoso, dispuesto a dar la batalla pase lo que pase. Se echó en falta el acierto habitual de los colegiales en la línea de tres, pero el empuje, la fuerza y la determinación que pusieron los jugadores de Javier Florido, que no querían dejar pasar la oportunidad de consolidar la segunda plaza, les llevó a hacerse con el triunfo final. Alex Jackson firmó 17 puntos y ocho rebotes por 13 tantos y seis rechaces de Emilio Trujillo y 12 puntos de Óscar Díaz. En los colegiales, 15 puntos y cuatro rebotes de Anyi Martín, ocho puntos y 10 rebotes de Daniel Stachvoskij, 11 puntos de Pablo Ibáñez, 12 de Luismi Moreno y gran dominio de la escena de Carlos Cobos, con siete puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos para 16 de valoración.

VISITA DEL LÍDER JAÉN

Prueba superada y, como adelanta hoy el propio Javier Florido, toca ahora trabajar intensamente estos días para preparar la visita a la cancha alhaurina de un Jaén FS que no da tregua a ninguno de sus perseguidores y que ‘casi’ no conoce la derrota, pues en su casillero tan sólo muestra un traspié en lo que va de ase regular de Liga. A favor del CD Colegio El Pinar cuenta el factor cancha y la extraordinaria moral que traen los deportistas colegiales.

“Esta victoria nos aporta mucha fuerza para preparar el encuentro de este fin de semana frente al líder Jaén. La racha positiva con la que nos vamos a enfrentar al líder nos ha servido para lograr asegurar matemáticamente el segundo puesto que nos permitirá jugar los ‘play off’, pero también para creer en un triunfo más y coger el liderato a la espera de lo que ocurra en los tres partidos que nos van a quedar hasta el final de la fase regular. No va a ser fácil porque estamos hablando de un equipo que está haciendo una temporada prácticamente perfecta y configurado para ascender de categoría. De cualquier forma, vamos con toda la moral y con las ganas de lograr este liderato en casa”, explica Javier Florido.