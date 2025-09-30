El alcalde, Joaquín Villanova, se ha reunido con la nueva responsable de la junta local, Elena Gil, y con el presidente provincial, Joaquín Morales. La AECC se ha marcado el reto de alcanzar en 2030 el 70% de supervivencia frente a esta enfermedad

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha mantenido una reunión de trabajo con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que recientemente ha estrenado nueva presidenta de la junta local, Elena Gil. Al encuentro también asistieron la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina; el presidente de la AECC Málaga, Joaquín Morales; así como presidentes anteriores y colaboradores de la asociación.

Elena Gil ha expresado su satisfacción por haber sido elegida para el cargo, resaltando la “responsabilidad” que conlleva y el valor del trabajo desarrollado por todo el voluntariado de la AECC. Asimismo, animó a la ciudadanía a informarse sobre las actividades que la asociación lleva a cabo en Alhaurín de la Torre.

Entre las iniciativas que desarrolla la AECC en el municipio destacan talleres terapéuticos, asistenciales, de arte y cultura, orientados a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares. La asociación también mantiene una implicación activa con los colectivos sociales locales, colaborando en diversas actividades y fomentando la concienciación y prevención del cáncer en la comunidad.

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, destacó la labor de los voluntarios, deseó suerte a la nueva presidenta y puso en valor el compromiso y dedicación de sus antecesores. El principal objetivo de la AECC, la mayor asociación nacional dedicada a la luchar contra el cáncer, es alcanzar un 70% de supervivencia frente a esta enfermedad en 2030, reforzando la prevención, la investigación y la atención a pacientes y familiares.