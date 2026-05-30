La jornada ha reconocido el trabajo del club y el de sus equipos de base durante todo el año, con una cantera que destaca por sus 900 niños y niñas. El alcalde acude al evento

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El Alhaurín de la Torre CF ha celebrado este sábado su tradicional fiesta de clausura de la temporada 2025/2026 en el Estadio Municipal Los Manantiales, una jornada que ha reunido a cientos de familias, jugadores, entrenadores, directivos y aficionados para poner el broche final a un nuevo curso deportivo.

Esta jornada ha tenido por objetivo reconocer el trabajo realizado por todos los equipos del club durante la temporada y, especialmente, por su cantera, que continúa creciendo año tras año y que ya cuenta con cerca de 900 niños y niñas repartidos entre las distintas categorías. Durante el acto se hizo entrega de trofeos y recuerdos a los jugadores como reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y dedicación a lo largo de la campaña.

Además, el club aprovechó la ocasión para distinguir a colaboradores, patrocinadores y personas vinculadas a la entidad que contribuyen al desarrollo de la actividad deportiva durante todo el año. El evento contó con la presencia del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y del concejal de Deportes, Sergio Cortés, quienes acompañaron al presidente del club, Paco Flores, y al resto de la directiva en esta jornada tan especial para la gran familia del Alhaurín de la Torre CF.

Durante su intervención, Joaquín Villanova felicitó al club por el trabajo que realiza con los jóvenes del municipio y destacó el importante crecimiento experimentado por la entidad en los últimos años. Asimismo, puso en valor la calidad de las instalaciones deportivas de Alhaurín de la Torre y aseguró que el Ayuntamiento continuará invirtiendo en nuevas mejoras para seguir fomentando la práctica deportiva.

El alcalde también subrayó el papel fundamental que desempeña el deporte en la formación de los más jóvenes, no solo desde el punto de vista físico, sino también en la transmisión de valores como el compañerismo, el respeto, la disciplina y el esfuerzo.

Por su parte, el presidente del Alhaurín de la Torre CF, Paco Flores, agradeció el compromiso de jugadores, entrenadores, familias, patrocinadores y voluntarios, destacando que el crecimiento constante de la cantera demuestra la buena salud de un proyecto deportivo que continúa consolidándose como uno de los referentes del fútbol base en la provincia.

La celebración volvió a poner de manifiesto la fortaleza de la cantera alhaurina y el arraigo que el fútbol tiene en el municipio, con cientos de jóvenes que cada semana encuentran en el deporte un espacio para formarse, competir y disfrutar.