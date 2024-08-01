Este cuarteto ofreció una propuesta artística única en lo que ha sido una noche que quedará para la posteridad en el ciclo alhaurino

Hoy, 31 de julio, el ciclo chiquito y coqueto de Alhaurín de la Torre, Alhautor, dio comenzó su andadura en este 2024 en su habitual Finca ‘El Portón’. Para esta ocasión únicamente se contaba con una actuación, ¡pero qué actuación! El cuartero formado por Ángeles, Víctor, Gloria y Javier ofrecieron un concierto lleno de virtuosismo, magia y originalidad.

Esta formación ha tenido un recorrido de dos años que ha culminado en un enclave que le venía perfecto para esta ocasión. La banda surgió de un encargo para que estos cuatro músicos procedentes de géneros diferentes fusionasen sus talentos interpretando los Poemas del Cante Jondo de Federico García Lorca para el festival FIAS 2022. El flamenco, la psicodelia o la electrónica han tenido una presencia destacada en una propuesta única que ha dejado boquiabiertos a alhaurinos y visitantes. Además, ha habido una gran sorpresa con la aparición de Anni B Sweet, artista muy afín al cuarteto, que ha realizado una colaboración que no ha dejado indiferente a nadie.

Mañana será el turno del Premio Nacional de las Músicas Actuales, Rodrigo Cuevas. Este multidisciplinar artista asturiano convertirá a la finca en toda una ‘Romería’. Sin duda, unos de los directos con mayor potencia de todo el panorama nacional en el que se mezclan la música de raíz asturiana con toques electrónicos. Toda una experiencia para los sentidos… Como previa contaremos con el dúo residente en Matadero, Rezelo.

Este proyecto está impulsado por Oh, Salvaje con la ayuda del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Cruzcampo y AIE.

