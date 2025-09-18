El ciclo, enmarcado dentro de la programación del Área de Cultura, se ha inaugurado este miércoles con la comedia ‘¡Qué cuadro!’, de la directora Helena Soria. Las localidades para el resto de obras están a la venta en Mientrada.net

Este miércoles ha dado comienzo la II Muestra de Teatro Amateur de Alhaurín de la Torre en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ con la obra ‘ ¡Qué cuadro!’ de la directora Helena Soria. La cita ha reunido a un buen número de amantes de la escena que han disfrutado con el papel de los actores y actrices que han formado parte de la representación.

La muestra, organizada por el Área de Cultura que dirige Manuel López, se va a prolongar durante ochos sesiones hasta el próximo 27 de septiembre, y tienen lugar a las ocho de la tarde con un precio de 5 euros, a la venta en taquilla en el propio Centro Cultural.

Las siguientes citas programadas son:

18 de septiembre: Las Troyanas – Duendescene

19 de septiembre: Mariana Pineda – Teatro Scena.

20 de septiembre: La gran comedia de Abrir el ojo. Maynake

24 de septiembre: Para ti es el mundo – Colmenar79·

25 de septiembre: El desacuerdo de la memoria – Mi Casa Teatro·

26 de septiembre: De Janlet: Una ruina de función – Se abre el telón

27 de septiembre: La Posadera – Loyola Teatro.

La obra que ha abierto la muestra explora a través de diferentes situaciones la naturaleza humana y cómo esta puede ponerse a prueba cuando menos lo esperas. Dentro del marco principal hay tres escenas con tres interesantes situaciones en tres ámbitos diferentes, desde una terapia casera pasando por una sorprendente editorial hasta llegar a las teorías de una universidad.

Con personajes muy dispares, la comedia ha buscado que el público pase un buen rato y que se haya sentido identificado con los cuadros que, a veces, depara la vida.

Desde el Área de Cultura han mostrado su satisfacción por poner en marcha esta segunda edición de la muestra y han agradecido la alta participación de compañías y grupos teatrales que han querido participar en la misma trayendo su talento hasta el municipio.