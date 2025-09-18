Un bando municipal insiste en que la no confirmación de la residencia dará lugar al inicio del procedimiento de baja. Los ciudadanos afectados han de acudir a la Casa Consistorial en horario de atención al público para realizar esta gestión de comprobación periódica

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha emitido un bando dirigido a todos aquellos ciudadanos de la Unión Europea y de los Estado que forman parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), así como de los que, sin pertenecer a estos países tienen tarjeta de residencia de régimen comunitario por ser familiares de no comunitarios, además de aquellos que tienen autorización de residencia de larga duración, que deben acudir a las oficinas de atención del Ayuntamiento para el procedimiento de comprobación periódica de la residencia. Lo pueden hacer en el horario de atención al público de la Casa Consistorial, en la plaza Alcalde Antonio Vega González, de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas.

Desde el departamento de Padrón insisten en que la no confirmación de la residencia dará lugar al inicio del procedimiento de baja de oficio de estos ciudadanos, por inscripción indebida, del Padrón de Habitantes, previo expediente que se tramitará al efecto.

También, los extranjeros no comunitarios, sin autorización de residencia permanente, deben acudir al propio Ayuntamiento, en el mismo horario de atención, para la renovación padronal. La falta de renovación de la residencia cada dos años da lugar a la baja por caducidad, previo expediente, que se tramitará al efecto.