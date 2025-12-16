(Jesús Relinque) La inteligencia artificial ha abierto un campo desconocido y amplísimo para todas las personas del planeta, pero también lo ha hecho indudablemente en los centros de secundaria o institutos en España y en el mundo entero.

Los estudiantes adolescentes, tan solo escribiendo un renglón, pueden acceder a la información mundial sobre cualquier tema de cualquier asignatura.

¿Es algo positivo ? Sí, lo es , sus ventajas desde mi punto de vista, como docente con cierta experiencia, son muchas, pero luego hablaremos también de sus desventajas, como bien merece este importante asunto.

Las ventajas son según mi opinión: poder acceder a la información universal de la llamada Big Data en segundos, obtener resúmenes y esquemas sobre una diversidad de temas impresionante, conseguir una información más o menos objetiva sobre lo que preguntamos después de haber revisado cientos de miles de fuentes a nivel planetario, resolver dudas importantes de una manera sencilla y eficaz en instantes, poder preguntar cosas en multitud de idiomas etc etc etc …..

Sin embargo al llegar al terreno de las desventajas también tenemos algunas y desde luego , se debe hablar desde el punto de vista educativo de ellas.

Los estudiantes en demasiadas ocasiones la usan para copiar y pegar trabajos que les mandan los profesores.

Esta actitud les lleva a ser poco trabajadores , a no tener que razonar los temas que les proponen sus profesores, a no investigar por sus propios medios, ya que todo se les da con el click de un botón.

También les conduce a usar muy poco su razonamiento lógico, ya que todo en la inteligencia artificial es inmediatez y facilidades.

Y por otro lado no les motiva a analizar las causas y consecuencias de las cosas que están supuestamente trabajando.

Todo ello nos obliga a los docentes a revisar los trabajos para ver si son copias exactas de lo que viene en la ( I A ) en internet o bien a hacerles preguntas oralmente para definir si ellos realmente se saben la materia o si solamente han usado en unos minutos un buscador de. ( I A ) para copiar y pegar contenidos previamente elaborados por la máquina.

Por consiguiente la ( I A) ofrece unas posibilidades enormes en el campo educativo, pero hay que prestar especial atención a la falta de esfuerzo del alumnado , a la carencia de conocimientos de los temas por parte de los estudiantes en demasiadas ocasiones y a la actitud cada vez más extendida por parte de los alumnos de no trabajar para analizar , usar su razonamiento lógico y ser constantes y resilientes.

De este modo llegamos a la conclusión de que la Inteligencia artificial se debe utilizar de un modo controlado y no como herramienta para no elaborar los trabajos y para usar siempre el atajo más sencillo para obtener notas para las asignaturas y aprobar el curso sin méritos propios.