A la hora de contratar un Seguro de hogar a buen precio, los comparadores web son una herramienta útil en primera instancia, aunque lo cierto es que el dato más fiable que ofrecen es el coste anual de la prima. En general, los demás datos que facilitan esos comparadores no son más que un resumen de las coberturas incluidas en cada póliza.

Por lo tanto, una vez seleccionadas las ofertas más interesantes de los comparadores, debemos utilizar a continuación los tarificadores online de cada una de las compañías. Y es que estos tarificadores nos permiten descargar el condicionado completo del seguro en formato PDF o recibirlo en nuestro correo electrónico.

Solo de esta manera podremos comparar, punto por punto, las coberturas ofrecidas y las condiciones de indemnización de cada compañía aseguradora.

¿Qué coberturas hay que incluir en un seguro de hogar?

Estas son las coberturas absolutamente necesarias en un seguro de hogar básico:

Daños por incendio y por robo.

Daños causados por agua (proveniente del circuito de suministro y evacuación).

Daños estéticos (reposición al estado estético anterior al siniestro).

Daños causados por fenómenos eléctricos (caídas de tensión, sobretensiones, rayos, etc.).

Daños causados por fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, nieve, etc.).

Apertura y reparación de puertas de entrada y cerraduras, incluyendo casos de pérdida de llaves u olvido en el interior de la vivienda.

Responsabilidad civil (daños a terceros).

Gastos de defensa jurídica.

Además, las aseguradoras disponen de un amplio abanico de garantías complementarias, como puedan ser:

Cobertura específica de daños y robo de objetos de alto valor, como obras de arte, alhajas o colecciones.

Cobertura de roturas y desperfectos accidentales.

Reparación y revisión de electrodomésticos.

Reparación o reposición de dispositivos tecnológicos o electrónicos.

Indemnización por deterioro de alimentos refrigerados como consecuencia de un siniestro.

Asistencia en tareas de bricolaje y obras menores.

Asistencia doméstica domiciliaria en caso de incapacidad temporal.

Asistencia informática.

Asistencia jurídica.

Cuidado con las limitaciones de las indemnizaciones y las franquicias

Para comparar los seguros de hogar de dos compañías diferentes, no es suficiente con fijarse en las coberturas. También es preciso revisar con lupa los condicionados generales y particulares, a fin de conocer cuáles son los topes máximos de indemnización y si existen franquicias.

Coste medio de un seguro de hogar en España

A pesar de la insistente publicidad de algunas aseguradoras que ofrecen seguros de hogar desde 60 o 70 euros anuales, lo cierto es que el coste anual medio en España de un seguro de hogar decente se sitúa entre 2,50 y 3 euros por cada metro cuadrado, dependiendo del tipo de vivienda y de su ubicación.

Toda rebaja de esos precios se logra a base de reducir las coberturas y límites indemnizatorios o de incrementar los importes correspondientes a las franquicias.

Seguros de hogar: cuando lo barato resulta caro

La conclusión final es que cuando se contrata un seguro de hogar hay que incluir todas las garantías que anteriormente hemos catalogado de necesarias.

Por mucho que nos parezca que la prima anual aumenta mucho, lo cierto es que si dividimos el importe de la misma entre doce meses, la diferencia entre el seguro de hogar más barato del mercado y uno de coste medio no superará los diez o doce euros mensuales.

A cambio, si incluyen esas garantías, estaremos cubiertos ante los siniestros más habituales, susceptibles todos ellos de provocar daños de elevada cuantía.