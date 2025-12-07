(Por Cira Jardinería) Lo primero que tenemos que mirar es que todo su aspecto sea el adecuado por fuera, y si nos lo permite mirar para ver si tienen raíz y como están, ya que nos hemos encontrado con casos de personas que la han comprado y se les ha secado viendo que no hay ninguna raíz.

Hoja y color

Las brácteas rojas que son hojas (lo que parece la flor) deben estar firmes, intensas, sin manchas, ni plagas.

Las hojas verdes deben presentar un buen aspecto, sin puntas secas ni amarillas. La parte de abajo tiene que tener una gran cantidad de hojas importantes

Botones florales intactos

En el centro de las brácteas rojas hay unas bolitas amarillas (las flores de verdad).

Elige una planta donde estén verdes o amarillas, no abiertas del todo.

Sin hojas caídas ni sueltas

Mueve muy suavemente la planta: si caen hojas, está estresada, mal cuidada, mucho tiempo envasada o falta de riego.

Tallos firmes

Deben ser rígidos, no blandos ni con manchas oscuras, por plagas o daños. Un tallo marrón nos puede indicar una mala salud de la planta.

Revisa raíces

Si puedes levantar ligeramente la maceta, observa si salen raíces por debajo:

muchas raíces: la planta empieza a quedarse sin espacio, pero esto no es grave ya que cuando pasen las fiestas y con las temperaturas más altas podemos hacer un transplante a otra maceta mayor. Raíces negras o mal olor es mejor descartarla

Cuidados de la planta

Comprobación del ambiente

Evita colocar la planta cerca de:

Puertas (corrientes de aire frío),

Radiadores,

Pasillos con mucho tránsito. Poner en lugares muy iluminados pero no sol directo

Mejor aquellas colocadas en zonas estables y protegidas dentro de casa o tienda

CÓMO CUIDAR LA POINSETTIA EN CASA O NEGOCIO

Luz

Mucha luz natural, pero sin sol directo fuerte.

Junto a una ventana luminosa es ideal.

Temperatura

Lo ideal: 18 a 22 °C.

Evita:

corrientes de aire,

cambios bruscos,

sitios muy fríos

calefacción directa.

Riego

Regar cuando la parte superior de la tierra está seca y tiene que tener una sensación cuando tocamos la tierra como cuando tocamos una esponja con el agua escurrida completamente.

Echar poca cantidad y retirar el exceso del plato después de 10–15 minutos.

Regar demasiado es la causa más frecuente de muerte.

Humedad ambiental

Con calefacción, se reseca el ambiente.

Puedes colocar un cuenco con agua cerca o un humidificador.

No mojes directamente las hojas.

Si empieza a perder hojas

Revisa:

Exceso o falta de riego,

Poca luz,

Frío o corrientes.

Ajustando eso, suele recuperarse.

DESPUÉS DE LAS FIESTAS: CÓMO AYUDAR PARA MANTENERLA BIEN TODO EL AÑO

Si quieres conservarla para el año siguiente:

Poda en marzo-abril

Elimina los tallos que se hayan podido secar o romper

Estimula un crecimiento nuevo.

Trasplante en primavera

Una materia orgánica equilibrada y una maceta más grande.

Primavera-verano

Más luz (sin sol fuerte directo) Riego regular y si se aclimata puede estar en el exterior en lugares donde no hay corriente de aire..

Para que vuelva a hacer hojas rojas es necesario aportar una buena materia orgánica, un riego regular y la propia naturaleza ya hace su trabajo. Durante el año es mejor que este fuera.

