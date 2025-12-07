(Por Cira Jardinería) Lo primero que tenemos que mirar es que todo su aspecto sea el adecuado por fuera, y si nos lo permite mirar para ver si tienen raíz y como están, ya que nos hemos encontrado con casos de personas que la han comprado y se les ha secado viendo que no hay ninguna raíz.
Hoja y color
Las brácteas rojas que son hojas (lo que parece la flor) deben estar firmes, intensas, sin manchas, ni plagas.
Las hojas verdes deben presentar un buen aspecto, sin puntas secas ni amarillas. La parte de abajo tiene que tener una gran cantidad de hojas importantes
Botones florales intactos
En el centro de las brácteas rojas hay unas bolitas amarillas (las flores de verdad).
Elige una planta donde estén verdes o amarillas, no abiertas del todo.
Sin hojas caídas ni sueltas
Mueve muy suavemente la planta: si caen hojas, está estresada, mal cuidada, mucho tiempo envasada o falta de riego.
Tallos firmes
Deben ser rígidos, no blandos ni con manchas oscuras, por plagas o daños. Un tallo marrón nos puede indicar una mala salud de la planta.
Revisa raíces
Si puedes levantar ligeramente la maceta, observa si salen raíces por debajo:
muchas raíces: la planta empieza a quedarse sin espacio, pero esto no es grave ya que cuando pasen las fiestas y con las temperaturas más altas podemos hacer un transplante a otra maceta mayor. Raíces negras o mal olor es mejor descartarla
Cuidados de la planta
Comprobación del ambiente
Evita colocar la planta cerca de:
Puertas (corrientes de aire frío),
Radiadores,
Pasillos con mucho tránsito. Poner en lugares muy iluminados pero no sol directo
Mejor aquellas colocadas en zonas estables y protegidas dentro de casa o tienda
CÓMO CUIDAR LA POINSETTIA EN CASA O NEGOCIO
Luz
Mucha luz natural, pero sin sol directo fuerte.
Junto a una ventana luminosa es ideal.
Temperatura
Lo ideal: 18 a 22 °C.
Evita:
corrientes de aire,
cambios bruscos,
sitios muy fríos
calefacción directa.
Riego
Regar cuando la parte superior de la tierra está seca y tiene que tener una sensación cuando tocamos la tierra como cuando tocamos una esponja con el agua escurrida completamente.
Echar poca cantidad y retirar el exceso del plato después de 10–15 minutos.
Regar demasiado es la causa más frecuente de muerte.
Humedad ambiental
Con calefacción, se reseca el ambiente.
Puedes colocar un cuenco con agua cerca o un humidificador.
No mojes directamente las hojas.
Si empieza a perder hojas
Revisa:
Exceso o falta de riego,
Poca luz,
Frío o corrientes.
Ajustando eso, suele recuperarse.
DESPUÉS DE LAS FIESTAS: CÓMO AYUDAR PARA MANTENERLA BIEN TODO EL AÑO
Si quieres conservarla para el año siguiente:
Poda en marzo-abril
Elimina los tallos que se hayan podido secar o romper
Estimula un crecimiento nuevo.
Trasplante en primavera
Una materia orgánica equilibrada y una maceta más grande.
Primavera-verano
Más luz (sin sol fuerte directo) Riego regular y si se aclimata puede estar en el exterior en lugares donde no hay corriente de aire..
Para que vuelva a hacer hojas rojas es necesario aportar una buena materia orgánica, un riego regular y la propia naturaleza ya hace su trabajo. Durante el año es mejor que este fuera.