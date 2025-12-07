Los hermanos Bellido se han encargado del montaje, que se puede visitar en la sede de la asociación. La pastoral El Carmen de Campanillas amenizó el acto, al que acudieron numerosas personas

La Asociación de Vecinos de Torrealquería ha inaugurado este sábado su Belén navideño en la sede social de la barriada. La cita ha congregado a numerosos vecinos de la zona e invitados de asociaciones y colectivos del municipio.

La inauguración ha corrido a cargo del alcalde, Joaquín Villanova, y de la presidenta de la asociación de vecinos, Paqui Bellido. Se da la circunstancia que ha sido la propia Belllido junto a su hermano los encargados del montaje del Belén.

La pastoral ‘El Carmen’ de la barriada malagueña de Campanillas ha interpretado villancicos aportando la nota musical a la tarde que ha contado con la degustación de chocolate, anís y dulces típicos navideños.

Desde la asociación de vecinos han animado a los alhaurinos a acudir a su sede y disfrutar con este Belén y poder presenciar el arduo trabajo que han llevado a cabo durante semanas los hermanos Bellido.