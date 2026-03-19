Comunicado de la Asociación de la Prensa de Málaga MÁLAGA 19.03.2026 | La Asociación de la Prensa de Málaga manifiesta su firme rechazo ante los insultos vertidos en redes sociales por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente contra periodistas de La Opinión, Sur y Málaga Hoy como reacción a una información, que no ha sido de su agrado, sobre la actual situación de la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid. Debemos recordar que el ejercicio del periodismo es un pilar esencial de calidad democrática, estrechamente vinculado a la libertad de prensa y principios de transparencia y rendición de cuentas, por lo que resulta preocupante que el máximo responsable de un ministerio recurra a la descalificación en lugar de fomentar un clima de respeto.

La APM considera que es necesario preservar a los medios de comunicación y a sus profesionales de la polarización política, y recordamos que existen mecanismos más adecuados para aclarar informaciones que se consideren inexactas o incompletas, como el derecho de rectificación. Los instrumentos basados en el respeto y en el diálogo son siempre más eficaces y contribuyen a fortalecer la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación, evitando la crispación y odio que se alienta desde las redes sociales.