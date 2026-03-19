El Centro Cultural acogerá a las ocho de la tarde esta función: una nueva adaptación de una de las Novelas Ejemplares de Cervantes dirigida por Gonzala Martín Scherman. Localidades ya a la venta por 5 € en el propio Centro Cultural y en Mientrada.net

El Área de Cultura que dirige el edil Manuel López ha programado para el próximo viernes, 17 de abril, una nueva velada de teatro en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ con la obra ‘El celoso’, a cargo de la compañía Factoría Teatro. La función comienza a las ocho de la tarde y las entradas numeradas para presenciar el evento están ya a la venta al precio de cinco euros en la ticketera www.mientrada.net y en el mismo Centro Cultural en su horario habitual de apertura.

‘El celoso’, dirigida por Gonzala Martín, es una adaptación de una de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes. Como explican desde la propia compañía, “esta novela no es perfecta, pero encierra muchos elementos que la hacen emocionante, llena de suspense e incertidumbre, de injusticias y desvelos”.

Cuenta la historia de Carrizales, un hidalgo extremeño cuyos celos le llevan construir un sistema casi perfecto, un mecanismo único para armar una casa fuerte donde encerrar a su jovencísima y bella esposa Leonora, su más preciada adquisición.