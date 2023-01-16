Ante las informaciones publicadas que vinculan agresiones a los sanitarios con “colapso” en la sanidad, el SAS quiere informar de que:
- En Andalucía, la demora media en Atención Primaria para consulta presencial de Medicina de Familia ha pasado desde su pico máximo de 5,87 días el 28 de diciembre del 2021, a 3,48 días el día 11 de enero de 2023.
- En Atención Hospitalaria, respecto a la semana anterior –domingo, lunes y martes–, las urgencias han crecido en un 0,9%. Así, 34 de 51 hospitales no están en alta frecuentación y no se ha activado ninguna fase del plan por no haber sido necesario.
- En cualquier caso, aunque los datos reflejan claramente que en Andalucía no hay colapso en ningún nivel asistencial, vincular las agresiones a cualquier motivo ajeno a la falta de civismo y educación, no es de recibo.
- Con casi 30.000 profesionales más en el sistema, la tasa de agresiones ha disminuido con respecto a 2018 y seguimos tomando medidas y acciones para reducirlas, siempre apoyando al profesional agredido con las acciones previstas en el plan de agresiones del SAS.