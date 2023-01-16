Ante las informaciones publicadas que vinculan agresiones a los sanitarios con “colapso” en la sanidad, el SAS quiere informar de que:

En Andalucía, la demora media en Atención Primaria para consulta presencial de Medicina de Familia ha pasado desde su pico máximo de 5,87 días el 28 de diciembre del 2021, a 3,48 días el día 11 de enero de 2023.

En Atención Hospitalaria, respecto a la semana anterior –domingo, lunes y martes–, las urgencias han crecido en un 0,9%. Así, 34 de 51 hospitales no están en alta frecuentación y no se ha activado ninguna fase del plan por no haber sido necesario.

En cualquier caso, aunque los datos reflejan claramente que en Andalucía no hay colapso en ningún nivel asistencial, vincular las agresiones a cualquier motivo ajeno a la falta de civismo y educación, no es de recibo.

Con casi 30.000 profesionales más en el sistema, la tasa de agresiones ha disminuido con respecto a 2018 y seguimos tomando medidas y acciones para reducirlas, siempre apoyando al profesional agredido con las acciones previstas en el plan de agresiones del SAS.